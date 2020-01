Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Klingenburg hat Chinabüro aufgegeben

Die Klingenburg GmbH mit Sitz an der Boystraße in Brauck und führend im Bereich der Produktion von Wärmetauschern zur Energierückgewinnung in Lüftungsanlagen, war bis vor einiger Zeit auch in China vertreten.

In Shanghai befand sich eine Vertriebsniederlassung des Gladbecker Unternehmens, das sich nach wirtschaftlichen Schwierigkeiten bis zum Sommer des Vorjahren restrukturiert hat. Das Büro in China sei aufgegeben worden, so das Unternehmen.