KOD verteilt kostenlos medizinische Masken an Gladbecker

Gladbeck Die Stadt hat medizinische Masken besorgt. Sie sind auch für Lehrer, Sozialarbeiter und die Mitarbeiter in der Notbetreuung gedacht.

Bereits seit Montag verteilen die Teams vom Kommunalen Ordnungsdienst auf medizinische Masken an Bürger. Es erhalten die Gladbeckerinnen und Gladbecker eine Maske, die beispielsweise noch mit einer Alltagsmaske unterwegs sind.

Damit löst die Stadtverwaltung nun die Ankündigung ein, dass ein großer Teil der 4000 kürzlich beschafften Masken kostenlos Bürgerinnen und Bürgern in Gladbeck zur Verfügung gestellt werden sollen. Zudem hat die Verwaltung 8000 weitere FFP2-Masken beschafft, die für Lehrer, Sozialarbeiter und weitere Beschäftigte an den Schulen in der Stadt bestimmt sind. Die Masken sollen auch während der Notbetreuung in den Einrichtungen verwendet werden.