Das Koki zeigt am Freitag den Streifen „Knives Out – Mord ist Familiensache“.

Kommunales Kino KoKi in Gladbeck startet wieder mit „Mord ist Familiensache“

Gladbeck. Das Kommunale Kino nimmt nach dem Corona-Lockdown den Spielbetrieb wieder auf. Gezeigt wird „Mord ist Familiensache“ mit Daniel Craig.

Das Kommunale Kino der Gladbecker Volkshochschule zeigt am Freitag, 19. Juni, um 20 Uhr im Studio der Stadtbücherei den starbesetzten Krimi „Knives Out – Mord ist Familiensache“.

Den ermittelnden Kommissar spielt Daniel Craig

Zur Handlung: Harlan Thrombey (Christopher Plummer) ist tot. Und nicht nur das – der renommierte Krimiautor und Familienpatriarch wurde auf der Feier zu seinem 85. Geburtstag umgebracht. Doch natürlich wollen weder die versammelte exzentrische Verwandtschaft, noch das treu ergebene Hauspersonal etwas gesehen haben. Ein Fall für Benoit Blanc (Daniel Craig). Der Kommissar beginnt seine Ermittlungen, und während sich sämtliche anwesenden Gäste alles andere als kooperativ zeigen, spitzt sich die Lage zu und das Misstrauen untereinander wächst. Ein komplexes Netz aus Lügen, falschen Fährten und Ablenkungsmanövern muss durchkämmt werden, um die Wahrheit hinter Thrombeys vorzeitigem Tod zu enthüllen.

Für den Besuch des KoKis sind ab sofort Reservierungen in der VHS unter 02043/ 99 2415 oder per Mail an vhs@stadt-gladbeck.de möglich. Aufgrund der aktuell geltenden Corona-Vorgaben sind eine namentliche Anmeldung und das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes beim Betreten der Bücherei erforderlich.