Kommunalwahl in Gladbeck: Alle Informationen im Überblick

Gladbeck. Bis zur Kommunalwahl am 13. September ist es nicht mehr lange hin. Hier erfahren Sie alles, was Sie zur Wahl in Gladbeck wissen müssen.

Die Kommunalwahl steht kurz bevor: Am Sonntag, 13. September, wird in Gladbeck und ganz NRW gewählt. Die Gladbecker sind aufgerufen, den Rat und einen Bürgermeister zu wählen. Das sind aber nur zwei der insgesamt fünf Wahlen, die an diesem Tag stattfinden.

Wie läuft die Kommunalwahl in Gladbeck ab, was müssen die Wähler beachten und wer tritt eigentlich alles in der Stadt an im Kampf um die Stimmen? Die WAZ beantwortet in diesem Artikel die wichtigsten Fragen rund um die Kommunalwahl.

Das Wichtigste in Kürze:

Die Wahl findet am Sonntag, 13. September, statt. In Gladbeck, als kreisangehöriger Stadt, werden der Bürgermeister, der Rat, der Landrat des Kreises Recklinghausen und der Kreistag des Kreises Recklinghausen gewählt. Außerdem wählen die Bürger zum ersten Mal das „Ruhrparlament“, die Verbandsversammlung des Regionalverbandes Ruhr. Zudem werden die Vertreter des Integrationsrates gewählt.

Die Wahlberechtigten in Gladbeck erhalten in der Zeit vom 14. bis 23. August die Wahlbenachrichtigungen. Wahlberechtigt ist jeder, der 16 Jahre alt ist und seinen Wohnsitz in Gladbeck hat. Einzige Ausnahme ist die Wahl des Integrationsausschusses. Hier dürfen nur diejenigen abstimmen, die keine deutschen Staatsbürger sind, beziehungsweise zusätzlich noch eine ausländische Staatsbürgerschaft haben. Bedingung ist, dass sie sich seit mindestens einem Jahr legal in Deutschland aufhalten.

Der Wahlkampf in Zeiten von Corona findet zu einem großen Teil auch digital statt.

Wer tritt bei der Wahl als Bürgermeisterkandidat an?

In Gladbeck gibt es in diesem Jahr elf Bewerber – so viele wie noch nie zuvor. Das sind die Kandidaten:

Bettina Weist (SPD)

Dietmar Drosdzol (CDU)

Simone Steffens (Grüne)

Olaf Jung (Die Linke)

Marco Gräber (AfD)

Michael Tack (FDP)

Gerhard Dorka (DKP)

Udo Flach (BIG)

Habib Ay (Abi)

Markus Kellermann (Unabhängiger Kandidat)

Ulas Polat (Unabhängiger Kandidat)

Eine mögliche Stichwahl für die Wahl des Bürgermeisters wäre am 27. September 2020.

Bürgermeister Ulrich Roland (SPD) tritt bei der Kommunalwahl nicht mehr an.

Welche Parteien treten bei der Wahl an?

Insgesamt treten zehn Parteien in Gladbeck bei der Kommunalwahl an. Das hat der Wahlausschuss in seiner jüngsten Sitzung bekannt gegeben. Nach dem Votum des Wahlausschusses nehmen an der Wahl zum Rat der Stadt am 13. September diese Parteien teil: SPD, CDU, Die Linke, Bündnis 90/Die Grünen, FDP, Bürger in Gladbeck (BIG), Alternative Bürger Initiative (ABI), DKP, Gladbecker Bürger Liste (GBL) sowie die AfD.

Welche Kandidaten treten in den 22 Wahlkreisen für den Rat der Stadt an?

Welche Bewerber für den Posten des Landrats gibt es?

Cay Süberkrüb (SPD, 66), seit 2009 im Amt, tritt bei der Kommunalwahl 2020 nicht mehr an. Acht Bewerber kämpfen um das Amt des Landrats in Recklinghausen:

Michael Hübner (47), SPD-Landtagsabgeordneter aus Gladbeck

Bodo Klimpel (CDU, 56), Bürgermeister der Stadt Haltern am See, gemeinsamer Kandidat von CDU und FDP

Dr. Marco Zerwas (Bündnis 90/Die Grünen, 42), aus Datteln, Lehrer

Rolf Kohn (Die Linke, 64), aus Recklinghausen, Vorsitzender der Linke-Kreistagsfraktion

Tobias Köller (Unabhängige Bürgerpartei, 44) aus Recklinghausen, Vorsitzender des UBP-Kreisverbandes Recklinghausen

Steffen Christ (AfD, 50) aus Recklinghausen, Sprecher des AfD-Bezirksverbandes Münster

Detlev Beyer-Peters (DKP, 63) aus Marl, Krankenpfleger

Udo Surmann (Wählergemeinschaft Aktiv, 71) aus Herten, Rentner

Kann ich auch per Brief wählen?

Auch bei diesen Wahlen kann die Stimme vorab per Briefwahl abgegeben werden. Erstmals wir das Briefwahlbüro im Fritz-Lange-Haus (Friedrichstraße 7), eingerichtet.

Wie war das Ergebnis bei der Kommunalwahl 2014?

2014 gab es folgendes Ergebnis bei der Kommunalwahl (in Prozent): SPD: 47,3; CDU 25,2; Linke 6,0; Grüne 5,8; FDP 2,7; BIG 2,6; Piraten 2,5; DKP 1,4. Insgesamt waren zwölf Parteien angetreten, elf schafften den Einzug.