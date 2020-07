Kultur für Kinder: Gladbeck präsentiert ein buntes Programm

In Gladbeck stellt das Duo Filipina Henoch und Marcus Kötter in einem Familienkonzert auf dem Festplatz das Wesen „Krümelmucke“ vor.

Gladbeck. Auf dem Festplatz in Gladbeck greifen Künstler zu den Musikinstrumenten und lassen Puppen tanzen. Mitmachen ist bei den Aufführungen erwünscht.

Das Kulturwochenende der Stadt Gladbeck auf dem Festplatz an der Horster Straße geht am Samstag, 8. August, an den Start. Zum Auftakt erklingt ab 11 Uhr ein Familienkonzert.

An Drei- bis Siebenjährige richtet sich das musikalische Angebot der „Krümelmucke“. Die Veranstalter versprechen: „Es bezaubert mit einfühlsamen Texten und bezaubernden Melodien bei jedem Live-Auftritt die Herzen des Publikums.“ Krümelmucke hat kleine Geschichten auf Ohrwurmniveau – zum Zuhören, Mitsingen und Tanzen – im Gepäck. Auf diese Weise kommen Kinder spielerisch mit Musik in Berührung. Das Publikum geht auf eine Entdeckungsreise, wenn die Lieder von Rumpumpeldum und anderen urkomischen Wesen erzählen.

Gladbeck: Karten müssen reserviert und in der Mathias-Jakobs-Stadthalle abgeholt werden

Das Duo Filipina Henoch (Gesang) und Marcus Kötter (Gitarre) gestaltet das Konzert. Zur Akustikbegleitung erweckt die Stimme der Sängerin die Hauptfigur zum Leben. Die Konzerte lassen das Erbe der verstorbenen Christiane Weber, Erfinderin des Wesens, weiterleben. Der Eintritt kostet fünf Euro.

Der Veranstaltungstag geht um 15 Uhr auf dem Festplatz mit der Vorführung „Picknick-Piraten ahoi!“ der Märchenbühne Daria Nitschke weiter. Eine Darbietung, die ebenfalls für Kinder der Altersgruppe von drei bis sieben Jahren konzipiert ist. Und darum geht’s: Die „Picknick-Piraten“ – Käpt`n Maus, Dicki Tam und Piraten-Lilli – bekommen eine Einladung in das Märchenland, denn eine Prinzessin vermisst ihren liebsten Schatz. Gemeinsam machen sie sich auf die Suche und erleben dabei einige lustige Abenteuer...

Daria Nitschke ist Puppenspielerin, Musikerin und Geschichtenerzählerin in einer Person. Und Stücke stammen aus ihrer eigenen Feder. So kennt Nitschke auch alle Protagonisten in- und auswendig. Dazu gehören auch Prinzessin Hollunder, Puse und Mukel sowie ihr Freund Jean-Jaques Croissant. Jede 45-minütige Aufführung besteht aus drei Teilen: Puppenspiel, Musik und Mitmach-Geschichte im Anschluss, die thematisch zum Inhalt des gerade erlebten Stückes passt. Eintritt: fünf Euro.

Die Sparkasse Gladbeck unterstützt beide Veranstaltungen. Aufgrund der geltenden Corona-Schutzverordnung ist für alle Begleitpersonen das Tragen einer Mund- und Nasenbedeckung bis zum Einnehmen der Plätze vorgeschrieben. Die Besucher dürfen keine eigenen Getränke mitbringen, statt dessen steht ein kleines Angebot bereit. Die Gästezahl ist jeweils auf 200 Personen pro Veranstaltung begrenzt.

Eine Kartenreservierung unter Angabe der üblichen Personendaten ist bis zum 29. Juli erforderlich per E-Mail an: „karen.wesselborg@stadt-gladbeck.de“. Die Reservierungsdaten werden, nach dem Veranstaltungswochenende, zwecks einer eventuellen Rückverfolgung, für einen Zeitraum von vier Wochen aufbewahrt und anschließend vernichtet.

Die reservierten Tickets können am Samstag, 1. August, 10 bis 13 Uhr, an den Kassenschaltern der Mathias-Jakobs-Stadthalle, Friedrichstraße 53, abgeholt werden. Um Ansteckungsmöglichkeiten zu minimieren, wird darum gebeten, das Eintrittsgeld passend mitzubringen.