Theater „La Signora“ eröffnet Montag die Theatersaison in Gladbeck

Gladbeck. Mit der Vorpremiere ihres neuen Programms eröffnet „La Signora“ die neue Theaterspielzeit in Gladbeck. Es gelten coronabedingte Auflagen.

Sie wird als „einzigartig, temperamentvoll, witzig, energiegeladen, entzückend“ angekündigt und als „schwarze Witwe der Volksbelustigung“. „La Signora“ eröffnet mit der Vorpremiere ihres neuen Programms „Allein unter Geiern“ am Montag, 24. August, ab 20 Uhr die Theaterspielzeit 2020/21 in der Mathias-Jakobs-Stadthalle in Gladbeck.

Seit Jahren ist La Signora in Sachen Unterhaltung unterwegs. In ihrem neuen Programm zeigt sie, dass Schicksal durchaus Spaß machen kann. Wenn das Leben in ruhigen Bahnen verläuft, ist La Signora zur Stelle und stellt die Weichen auf Chaos.

Der Eintritt kostet 23 / 20 / 19 Euro zzgl. Gebühren. Über Ermäßigungen informiert das Kassen-Team der Mathias-Jakobs-Stadthalle. Die Kasse ist montags bis donnerstags von 10 bis 13 Uhr besetzt. Die Mitarbeiterinnen sind unter 99-2682 oder per E-Mail an mjs-kasse@stadt-gladbeck.de zu erreichen. Weitere Informationen unter www.gladbeck.de/Kultur_Tourismus/Kultur/Abonnements.

Die Kontaktdaten der Gäste werden erfasst und feste Plätze zugeordnet

Für die neue Theatersaison gelten coronabedingt Auflagen. Die Platzkapazität im Zuschauerraum wurde deutlich reduziert. Die Kontaktdaten der Gäste werden erfasst und feste Plätze zugeordnet. Damit wird, im Falle einer Infektion, die Rückverfolgbarkeit gewährleistet – die entscheidende Voraussetzung, um auf den vorgeschriebenen Mindestabstand von 1,5 Metern verzichten zu können.

Der Einlass zu den Veranstaltungen erfolgt, jeweils ab 19 Uhr, über zwei Saalzugänge. Mit dem Vorstellungsbeginn schließen sie. Pünktliches Erscheinen ist daher angebracht. Das Tragen einer Nasen-Mund- oder Behelfsmaske während des Ein- und Auslasses ist vorgeschrieben.