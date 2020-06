Mädchenzentrum Gladbeck beim Jugendfotopreis erfolgreich

Beeindruckende Bilder: Eine Gruppe vom internationalen Mädchenzentrum in Gladbeck hat sich erfolgreich am deutschen Jugendpreis 2020 beteiligt.

Gladbeck. Mit dem Leben bekannter Künstlerinnen hat sich eine Gruppe vom internationalen Mädchenzentrum beschäftigt. Dafür gab es jetzt eine Auszeichnung.

Das internationale Mädchenzentrum Gladbeck hat beim deutschen Jugendfotopreis 2020 eine Auszeichnung in der Kategorie der Gruppenpreise erhalten. Die Preisverleihung fand online statt. Die Mädchen hatten sich mit dem Projekt „Ich kann in meiner Kunst verschwinden“ an dem Fotopreis beteiligt - mit Erfolg.

Leben und Werk bekannter Künstlerinnen als Vorbild

Die Mädchen haben sich kreativ mit dem Leben und Werk bekannter Künstlerinnen und Fotografinnen wie Sibylle Bergemann und Hannah Höch auseinander gesetzt. Dabei gingen sie der Frage nach, ob das Leben der Fotografinnen Vorbild für den eigenen Lebensentwurf sein könnte. Für die Fotos inszenierten die Teilnehmerinnen sich; sie erkundeten die Dinge in ihrer Umgebung und tauchen tief in die eigenen Gefühlswelten ein.

Die Jury beim Jugendfotopreis war dann auch der Meinung: Ein überzeugendes Konzept und ein verdienter Gruppenpreis in der Altersgruppe.