Corona Maskenpflicht: KOD kontrollierte am Wochenende in Wittringen

Gladbeck Das schöne Wetter am Sonntag lockte viele Gladbeck ins Freie. Das bedeutete Arbeit für den KOD bei der Kontrolle der Corona-Regeln.

Das schöne Wetter am Sonntag hat die Menschen in Gladbeck vor die Tür gelockt. Besonders beliebt für einen Spaziergang waren der Nordpark und der Wittringer Wald. Der KOD war unterwegs, um die Einhaltung der geltenden und die erweiterte Maskenpflicht am Wochenende in den Parks zu kontrollieren.

In Wittringen waren auch Spaziergänger aus de Nachbarstädten unterwegs

"Die meisten Menschen haben sich an die Bestimmungen gehalten. Richtig voll war es am Sonntag in Wittringen", so Stadtsprecher David Hennig Montag auf Anfrage dieser Zeitung. Hier waren zudem auch etliche Spaziergänger aus den Nachbarstädten unterwegs, wie an den Autokennzeichen auf den großen Parkplätzen abzulesen war.

In Wittringen kontrollierte dann auch nicht nur der KOD, so Hennig, sondern zusätzlich waren auch noch Teams des von der Stadt beauftragten Security Dienstes und weitere städtische Mitarbeiter im Einsatz. Auf der Marathonbahn, wo ja seit kurzem an den Wochenenden ebenfalls Maskenpflicht herrscht, war der KOD sogar mit einem Fahrzeug auf der Kontrollrunde.

In drei Fällen waren am Sonntag Bußgelder fällig

In drei Fällen verhängt, weil Menschen ohne Mund-Nasen-Schutz unterwegs waren. "Als dann auch nach der Ansprache durch die städtischen Mitarbeiter keine Einsicht erkennbar war, wurde das Bußgeld in Höhe von jeweils 50 Euro fällig", so Hennig. Das war einmal auf der Marathonbahn und dann noch in zwei Fällen auf dem großen Abenteuerspielplatz notwendig. "In allen anderen Fällen reichte aber die Ansprache durch den KOD. Vor allem einige Besucher aus den umliegenden Städten waren wohl mit den Regeln noch nicht so vertraut", erklärt der Stadtsprecher.

Anders als auf den Spielplätzen, gilt die Maskenpflicht übrigens im Wittringer Wald. Genau dort war aber eine Frau am Sonntag vom Security Dienst angesprochen worden, weil sie keinen Mund-Nasen-Schutz getragen hatte. Die Herren seien sehr freundlich gewesen, hätten aber wohl "einen schweren Stand bei den unterschiedlichen Regeln", schreibt die Hundebesitzerin in einer Mail an die Redaktion. David Hennig bleibt dabei: "Grundsätzlich gilt auf der Freilauffläche keine Maskenpflicht, außer man steht mit anderen Personen zusammen und der Abstand von 1,50 Meter wird nicht eingehalten."

Keine Maskenpflicht auf den Wegen rund um das Wasserschloss

Dennoch ist es nicht ganz leicht, den Überblick über die an verschiedenen Stellen geltenden Corona-Regeln zu behalten. So gilt auf der Marathonbahn samstags und sonntags die Maskenpflicht, nicht aber auf den Wegen direkt am Wasserschloss. Dort war es am Wochenende aber auch recht voll. Wenn man aber nun, so der Stadtsprecher, auch noch Sonderregeln für einige Spazierwege erlassen würde, dann werde es tatsächlich zu unübersichtlich. Hennig: "Wir gehen außerdem davon aus, dass sich die Spaziergänger immer recht rasch auf verschiedene Wege verteilen, und es dann auf den Waldwegen nicht mehr so eng zugeht."

Mehr Nachrichten, Videos und Bilder aus Gladbeck finden Sie hier