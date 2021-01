Module für Not-Kita im Gladbecker Norden werden aufgestellt

Die Containermodule für die Not-Kita an der Berliner Straße auf dem Sportplatz in Rentfort-Nord werden zurzeit aufgestellt.

Gladbeck Auf dem Gelände des Sportplatzes an der Berliner Straße in Rentfort-Nord entsteht eine Container-Kita. 75 Kinder können betreut werden.

Die Kita-Offensive in Gladbeck macht auch im Gladbecker Norden Fortschritte. Am Sportplatz in Rentfort-Nord werden an der Berliner Straße zurzeit die Module für die hier geplante Not-Kita aufgebaut.

Hintergrund: im Alter über drei Jahren, die nicht in Gladbecker Kindergärten untergebracht werden konnten. Für diese Kinder soll das Sofortprogramm schnelle Entlastung bringen, indem über zügig zu errichtende Module drei Kitas mit insgesamt 200 Plätzen entstehen.

Die Stadt investiert 2,74 Millionen Euro für die Modul-Kita in Rentfort

An der Berliner Straße sind dafür jetzt 40 Container angeliefert worden, die diese Woche zusammengeschweißt werden. "Anschließend wird das Dach gedämmt und abgedichtet, so dass dann der Innenausbau starten kann", informiert David Hennig von der Pressestelle der Stadt. Wie an der im Grundriss (685 qm) gleichen Not-Kita Uhlandstraße können hier drei Gruppen für insgesamt 75 Kinder eingerichtet werden. Hierfür investiert die Stadt in Rentfort-Nord 2,74 Millionen Euro und in der Stadtmitte 2,37 Millionen Euro. An der Uhlandstraße ist der Stellgrund schon vorbereitet, da hier bekanntlich zuvor Flüchtlingsunterkünfte standen. In den schon im November hier aufgestellten Modulen werden derzeit Heizung und Sanitäranlagen installiert.

An der städtischen Kita Vehrenbergstraße in Rosenhügel sollen Module für 50 weiterer Ü3-Plätze errichtet werden, mit geplanten Kosten von 1,99 Millionen Euro. "Mit dem ausführenden Unternehmen ist die Immobilienabteilung der Stadt in der Planungsphase", so Hennig. Zudem seien die Erd- und Entwässerungsarbeiten zur Vorbereitung des Stellgrundes in der Vergabe.

Die Not-Kita an der Uhlandstraße soll im März diesen Jahres öffnen, gefolgt von der Modul-Einrichtung an der Berliner Straße im April. Spätestens bis zum Start des neuen Kita-Jahres im August 2021 folgt dann laut Plan die Einrichtung im Stadtsüden an der Vehrenberg-/Holthauser Straße.