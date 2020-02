Nach Hanau: „Bündnis für Courage“ ruft zur Mahnwache auf

Nach den Morden in Hanau haben bereits in einigen Revierstädten – wie hier in Essen – Mahnwachen und Demonstrationen stattgefunden. Nun ruft auch das Bündnis für Courage in Gladbeck zur Mahnwache auf.

Nach den Morden in Hanau ruft das „Gladbecker Bündnis für Courage“ am Samstag in Gladbeck zu einer Mahnwache auf. Sie findet um 18 Uhr auf dem Willy-Brandt-Platz vor dem Neuen Rathaus und neben der Euthanasiegedenkstätte statt. Die Teilnehmern werden gebeten, Kerzen mitzubringen.

Die Morde in Hanau geschahen aus rassistischen Motiven

„Wir wollen in Trauer und Solidarität mit den Angehörigen und Betroffenen dieses Anschlags diese Mahnwache abhalten“, so Roger Kreft vom Bündnis für Courage. Zum Hintergrund: Ein 43-jähriger Mann hatte am Mittwochabend aus rassistischen Motiven in zwei Shisha-Bars in Hanau neun Menschen getötet. Im Anschluss erschoss er offenbar auch seine Mutter und dann sich selbst.

Nach der Terrorserie des NSU, nach den tödlichen Attentaten von München, Halle und nach dem Mord an dem CDU-Politiker Walter Lübcke nun die Tat in Hanau. „In hinterlassenen Schriftstücken und Videos finden sich für diese Tat viele rassistische Motive. Der Mörder in Hanau war nicht unpolitisch: Er suchte seine Opfer nach rassistischen Kriterien aus und begründete ihre Ermordung damit, dass die Ausweisung ,bestimmter Völker’ nicht mehr zu schaffen sei“, so Roger Kreft. Solche Taten würden nicht vom Himmel fallen. Sie seien vielmehr „rechter Terror, der auf einen ethnischen Bürgerkrieg zielt“. Dieser werde auch angetrieben von den rechten Hetzern, „die seit Jahren offen von ,wohltemperierter Grausamkeit’ und ,Remigration’ (Björn Höcke) reden und Menschen ihre Grundrechte absprechen“. Die AfD, so Kreft, sei mitverantwortlich für die Morde. Die rassistische Hetze der AfD und anderer rechter Gruppierungen sei der Nährboden für rechten Terror.

Das Bündnis für Courage hofft auf viele Teilnehmer bei der Mahnwache

Als Zeichen der Trauer und Solidarität rufe man nun zu dieser Mahnwache auf. Roger Kreft hofft, dass viele Gladbeckerinnen und Gladbecker sich an der Aktion beteiligen. Auch die Mitglieder vom Freundeskreis Marcq-en-Baroeul sind erschüttert über den Anschlag. „Unsere guten Gedanken sind bei den Opfern von Hanau und ihren Angehörigen. Rassismus ist ein Gift“, heißt es in dem Schreiben, das die Mitglieder stellvertretend an den Freundeskreis Gladbeck-Alanya geschickt haben. Ähnlich äußert sich auch der Arbeitskreis „Hand in Hand für den Frieden“, der einmal im Jahr zum interreligiösen Friedensgebet vor St. Lamberti aufruft: „Rechtsextremismus, Rassismus, Antisemitismus und Islamfeindlichkeit haben keinen Platz in unserer Stadt und dürfen nicht verharmlost werden. Es sind nicht mehr die Taten von Einzelgängern, sondern sie sind in einem Netz einer Sprache geschult und organisiert, die vielen Vorbehalten und Ängsten eine unheilvolle Richtung geben.“