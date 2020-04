Ostern: Müllabfuhr-Termine in Gladbeck verschieben sich

Gladbeck. Die Termine der Müllabfuhr verschieben sich in Gladbeck aufgrund der Osterfeiertage. Bereits am Samstag werden die ersten Tonnen geleert.

Aufgrund der Osterfeiertage verschieben sich in allen Bezirken die Leerungstermine für Restabfall-, Bio- und Papiertonnen, so der ZBG. So werden bereits am Samstag, 4. April, die Behälter geleert, die ansonsten im Rhythmus erst am folgenden Montag, 6. April, anstehen würden.

Dies setzt sich so in den Tagen der Karwoche vom 7. April bis 10. April fort. In der Woche nach Ostern werden allerdings aufgrund des Feiertags am Ostermontag, 13. April, die Behälter jeweils einen Tag später abgefahren und zwar am Dienstag für Montag usw. Die genauen Leerungstermine finden sich mit Datumsangabe im Abfuhrplan, der allen Haushalten vorliegen müsste, so der ZBG. Die Termine können auch auf der ZBG-Homepage www.zb-gladbeck.de nachgelesen werden.

Der ZBG bietet auch einen Erinnerungsservice an

Die Feiertagsverschiebungen gelten auch für die Abfuhr der Gelben Tonnen. Die Hotline der Remondis GmbH & Co. KG gibt dazu Auskünfte unter 0800/1223255. Auch diese Termine sind im Abfuhrplan oder auf der Homepage des ZBG nachzulesen. Smartphone- und Tabletnutzer können sich die Leerungstermine aller Abfallfraktionen auch über ihr Gerät anzeigen lassen. Der ZBG bietet auf seiner Homepage einen Erinnerungsservice an.