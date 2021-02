Betrüger versuchen in der Coronazeit die Sorgen und Ängste von Senioren auszunutzen. Die Polizei klärt dazu mit Infobroschüren auf.

Enkeltrick & Co

Enkeltrick & Co Polizei legt im Impfzentrum Infobroschüren für Senioren aus

Gladbeck Kriminelle versuchen Sorgen und Corona-Ängste bei Senioren auszunutzen. Infobroschüren im Impfzentrum warnen vor den miesen Maschen.

Das Polizeipräsidium Recklinghausen will die Gelegenheit nutzen, zum Impfstart älterer Bürger vor Kriminellen zu warnen, die gerade in Corona-Zeiten versuchen Sorgen und Ängste vor dem Virus auf vielfältige Weise auszunutzen. „Dabei haben sie es oftmals auf das Ersparte von Seniorinnen und Senioren abgesehen“, so die Polizei. Im Impfzentrum des Kreises werden Informationsbroschüren ausgelegt, die vor miesen Betrugsmaschen wie dem Enkeltrick, falschen Amtsträgern, Trickdiebstahl aus Wohnungen oder Schockanrufen warnen - und entsprechende Verhaltensratschläge geben.

Die Polizei möchte diesen Weg nutzen, da zurzeit aus Infektionsschutzgründen keine Präsenz-Infoveranstaltungen zum Thema stattfinden können. Die Polizei im Kreis Recklinghausen möchte Seniorinnen und Senioren daher in den kommenden Wochen so im Impfzentrum mit den Broschüren der Kriminalprävention erreichen, aufklären, sensibilisieren und Verhaltensratschläge geben. Das ausgelegte Informationsmaterial kann kostenfrei mitgenommen werden.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Unterstützung

Das Polizeipräsidium Recklinghausen warnt regelmäßig vor Betrügern, gibt Hinweise zum richtigen Verhalten und bittet die Bevölkerung um Unterstützung, um gerade ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger mit Präventionshinweisen zu erreichen.

Die wichtigsten Präventionshinweise der Polizei sind auch auf der Internetseite des Landeskriminalamtes NRW zusammengefasst: https://polizei.nrw/betrug-mit-dem-corona-virus