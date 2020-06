Die Polizei sucht Zeugen für eine Unfallflucht in Gladbeck.

Gladbeck. Auf der Friedenstraße ist ein parkender Pkw beschädigt worden. Der Unfallverursacher fuhr weiter, ohne sich um den Sachschaden zu kümmern.

Die Polizei sucht Zeugen für eine Unfallflucht in Gladbeck. Am Sonntag gegen 5 Uhr wurde ein schwarzer Seat Ibiza, der auf der Friedenstraße parkte,von einem unbekannten Fahrzeug angefahren und beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 4000 Euro.

Laut Polizei kann die Unfallzeit so genau benannt werden, weil der Halter des beschädigten Autos zu dieser Zeit einen lauten Knall auf der Straße gehört hat. Den Schaden bemerkte er erst später. Die linke Fahrzeugseite wurde bei dem Unfall beschädigt. Der Verursacher des Unfalls fuhr einfach weiter.

Hinweise zu dieser Unfallflucht erbittet das Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 0800 2361 111.