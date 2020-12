Polizei und Feuerwehr: Weihnachten verlief ruhig in Gladbeck

Gladbeck Die Einsatzleitungen von Polizei und Feuerwehr berichten nur von kleineren Einsätzen am langen Wochenende. Der Sturm war eher harmlos.

Polizei und Feuerwehr ziehen eine eher ruhige Bilanz zum langen Weihnachtswochenende in Gladbeck, auch wenn es am Sonntag zu zwei kleineren Sturmeinsätzen der Feuerwehr am Brokamp und an der Kirchhellener Straße. "Das war aber nichts Großes", so ein Feuerwehrsprecher.

In einem Fall gab es einen abgeknickten Ast, im anderen ins Rutschen geratene Dachpfannen. Am zweiten Weihnachtstag war die Feuerwehr zu drei kleineren Brandeinsätzen gerufen worden: An der Frentroper Straße war es zu einer unklaren Rauchentwicklung gekommen, an der Horster Straße zu zwei kleinen Bränden, die schnell gelöscht waren. An der Hegestraße hatte eine Brandmeldeanlage ohne Grund Alarm geschlagen.

Polizei meldet nur einen Einbruch an der Hermannstraße

Auch die Polizei war an den Feiertagen nur wenig gefordert - sieht man von dem schweren Verkehrsunfall am ersten Weihnachtstag auf der Europastraße ab. Sie musste auch nicht Corona-bedingt wegen möglicher Verstöße gegen das Ansammlungsverbot ausrücken, hieß es am Sonntagnachmittag aus dem Präsidium. "Es blieb alles ruhig", so die Pressestelle der Polizei.

Es gab lediglich noch einen Einbruch, den die Polizei aufnehmen musste: Ein Geschäft an der Hermannstraße ist am Samstagabend aufgebrochen worden. Unbekannte hatten die Tür aufgehebelt und durchsuchten den Geschäftsraum. Sie nahmen Geld aus einer Kasse mit und flüchteten damit unerkannt, teilt die Polizei mit.

