Post nicht zugestellt: Auch Gladbecker können betroffen sein

Gladbeck / Bottrop Zwei Briefzusteller haben Post nicht zu den Adressaten gebracht. Die Polizei fand in Bottrop mehrere hundert Kisten voller Briefe.

Mehrere hundert Kisten nicht zugestellter Briefe hat die Polizei nach einem Hinweis entdeckt. Von der nicht erfolgten Zustellung könnten auch Gladbecker Bürger betroffen sein.

+++ Nichts verpassen, was in Gladbeck passiert: Hier für den täglichen Gladbeck-Newsletter anmelden. +++

Wie die Polizei jetzt mitteilt, war die Behörde bereits vergangene Woche von einem Zeugen alarmiert worden, der in Bottrop eine offenstehende Garage bemerkt hatte, in der eine Vielzahl von Kisten mit ungeöffneten Briefen standen. Die Ermittlungen ergaben, dass die Garage einer 54-jährigen Frau und einem 30-jährigen Mann aus Bottrop-Boy zugeordnet werden konnte. In den privaten Kellerräumen und Autos der Tatverdächtigen konnte zudem weiterer Post entdeckt werden. Insgesamt stellte die Polizei mehrere hundert Kisten mit Briefen sicher, die nicht ausgetragen wurden.

Viele Briefe wurden wohl bereits seit längerer Zeit nicht zugestellt

Die beiden Bottroper waren bei einer Briefzustellfirma beschäftigt. Aufgrund der hohen Anzahl waren die Briefe des Duos offensichtlich bereits seit längerer Zeit gesammelt worden, statt sie zu den Adressaten zu bringen. Da Zustellfirmen städteübergreifend arbeiten, könnten auch Gladbecker Bürger betroffen sein. Die Polizei machte auf Anfrage keine Angaben zur Zustellfirma sowie den konkret betroffenen Zustellorten.

Ein Ermittlungsverfahren wegen Unterschlagung wurde gegen die beiden Verdächtigen aus Bottrop eingeleitet. Die Briefe sollen jetzt wieder der Briefzustellfirma übergeben werden, damit sie zugestellt werden können.

Hier gibt es mehr Artikel, Bilder und Videos aus Gladbeck.