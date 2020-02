Schwierige Entwicklung

Vor Implementum hat die Stadtverwaltung in den vergangenen Jahren bereits vergeblich mit drei Investoren über eine Neuentwicklung an der Schwechater Straße 38 verhandelt. Der letzte war abgesprungen, nachdem sich die Abrisskosten erheblich erhöht hatten.

Sollte der Verkauf der Schrottimmobilie nun tatsächlich in zwei Monaten gelingen, denn endet in absehbarer Zeit ein langer Notstand für die Menschen in Rentfort-Nord: Seit dem Jahr 2005 steht der Wohnturm leer, 2013 schloss der Lebensmittelmarkt. Seitdem gibt es keine Nahversorgung im Stadtteil mehr.