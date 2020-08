Sommerhitze: Der Kreis warnt vor hoher Waldbrandgefahr

Gladbeck. Der Kreis Recklinghausen hat die zweithöchste Warnstufe ausgerufen. Rauchen, Grillen und Feuer im Wald sind verboten.

Der Kreis Recklinghausen warnt vor einer hohen Gefahr von Flächen- und Waldbränden. Durch die anhaltende Hitze und die fortschreitende Trockenheit ist auch im Kreis Recklinghausen die Gefahr von Flächen- und Waldbränden extrem hoch, heißt es in einer aktuellen Mittelung von Sonntag. Rauch und Grillen im Wald sind verboten - auch in Wittringen.

In den letzten Tagen seien in der Kreisleitstelle der Feuerwehr einige Notrufe zu Flächen- und Waldbränden eingegangen, heißt es. In Haltern am See standen 2500 Quadratmeter Wald in Flammen. Auch mehrere Heckenbrände seien in den letzten Wochen gemeldet worden, sie würden oft durch achtlos weggeschnippte Zigarettenkippen oder durch Abflämmen ausgelöst, so der Kreis.

Feuerwehr warnt vor Bränden auch in Straßengräben

Sowohl der Waldbrandindex als auch der Grasland-Feuerindex sind aktuell auf der zweithöchsten Stufe (4). Um Brände zu vermeiden, sollte man laut Kreisverwaltung folgende Hinweise beachten: Im Wald oder in einem Abstand von weniger als einhundert Metern zum Waldrand darf kein Feuer angezündet oder gegrillt werden. Leicht entzündliche Stoffe dürfen dort nicht gelagert sein. Auch das Rauchen im Wald ist verboten.

Wer ein Feuer entzündet oder grillt, sollte die Feuerstelle nie unbeaufsichtigt lassen und immer Wasser in der Nähe bereitstellen. Wichtig sei das Ablöschen des Feuers vor allem bei Funkenflug. Trockene Wiesen und Felder, Straßengräben und Böschungen sind ebenfalls leicht entzündlich. Selbst der heiße Katalysator eines Pkw kann trockenes Gras beim Parken auf dürren Flächen in Brand setzen. Rauchen und Grillen ist in Wäldern und in Waldnähe verboten.

Herumliegendes Glas kann auch Feuer auslösen

Zigarettenkippen sollten keinesfalls aus dem Auto, auf Rasenflächen, Felder, ins Gebüsch oder in den Wald geworfen werden. Herumliegende Glasflaschen und Scherben können ebenfalls Brände auslösen. Das Abflämmen von Unkraut birgt aktuell besondere Gefahren, dabei können beispielsweise trockene Koniferenhecken schlagartig in Brand geraten. Die Feuerwehr empfiehlt, momentan auf das Abflämmen zu verzichten.