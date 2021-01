Sparkasse Gladbeck markiert Parkplatz an Filiale Zweckel neu

Gladbeck Einem Kundem fielen die verblichenen Markierungen auf dem Hof der Filiale in Zweckel auf. Das Kreditinstitut hat bereits einen Auftrag erteilt.

Die Sparkasse Gladbeck wird Kürze die Parkplatzfläche hinter ihrer Filiale in Zweckel neu markieren lassen. Ein entsprechendes Unternehmen wurde bereits vom Vorstand mit den Arbeiten beauftragt.

Der Sparkassenvorstand greift damit eine Idee des Sparkassenkunden und WAZ-Lesers Ulrich Sabellek auf. Dem war bei seinen Besuchen der Filiale am Kreisverkehr in Zweckel die "bescheidene Parksituation" auf dem Hof des Hauses aufgefallen. Grund sind kaum noch sichtbare Begrenzungslinien auf der Fläche, so Sabellek in einer Mail die Sparkasse.

Sparkasse will auch Richtungspfeile auftragen lassen

"Die Parker erkennen gar nicht mehr die Markierungen als Parkhilfen." Folge sei auch eine Verschwendung von Parkraum, weil manch ein Autofahrer zu großzügig seinen Wagen abstelle. Die Empfehlung des WAZ-Lesers: eine entsprechende weiße Einfärbung der Pflastersteine zur Markierung.

Der neue Sparkassenchef Marcus Steiner freut sich über den Verbesserungsvorschlag zur Parkplatzsituation an der Zweigstelle, wie es in einem Antwortschreiben heißt. Bereits in den nächsten Tag werde der Vorschlag umgesetzt und Parkboxen gekennzeichnet, um die Auslastung der Fläche zu optimieren. Parkflächen auf dem Mittelteil der Fläche, wie ebenfalls von Sabellek angeregt, seien aber aus Gründen der Verkehrssicherheit nicht möglich. Allerdings werden, so Steiner, zusätzlich Richtungspfeile auf den Boden aufgebracht, um die Ein- und Ausfahrt zu verbessern.

