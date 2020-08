SPD möchte über den Zustand der Teiche in Gladbeck reden

Gladbeck. Am Quälingsteich und am Stenzteich könnte es zu Problemen mit Blaualgen kommen, so die SPD. Sie will im Umweltausschuss über die Anlagen reden.

Die SPD möchte in der kommenden Sitzung des Umweltausschusses am 24. August über den Zustand der Teichanlagen in Gladbeck reden. „Bis vor einiger Zeit hatten der Nordparkteich und einige andere Teichanlagen Probleme mit Blaualgen“, heißt es in dem Antrag der SPD.

Auch wenn die Verwaltung diese in den Griff bekommen habe, gebe es Erkenntnisse, dass es am Stenzteich und am Quälingsteich zu ähnlichen Problemen kommen könnte. Daher bittet die SPD um einen Bericht der Verwaltung und möchte unter anderem wissen, wie der ökologische Zustand der Teiche ist, insbesondere der beiden genannten Teiche, wie sich der Zustand auf den Fischbestand auswirkt, und welche Maßnahmen die Verwaltung ggf. ergreifen möchte. Auch die Gladbecker Angelvereine sollten in der Sitzung zu Wort kommen, so die SPD.