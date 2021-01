St. Barbara-Hospital rechnet mit Impfbeginn in dieser Woche

Gladbeck Im Krankenhaus Gladbeck ist Montag noch nicht geimpft worden. Die ersten 244 Mitarbeiter sollen wohl diese Woche die Impfung bekommen.

Die Corona-Impfungen haben am Montag in NRW auch in den Krankenhäusern begonnen. In Gladbeck war es allerdings noch nicht so weit.

"Wir gehen davon aus, dass wir aber in dieser Woche mit der Impfung im St. Barbara-Hospital beginnen werden", so Wolfgang Heinberg, Leiter der Unternehmenskommunikation der Katholischen Kliniken Emscher Lippe (KKEL). Organisatorisch sei die Klinik "bestens vorbereitet."

+++ Nichts verpassen, was in Gladbeck passiert: Hier für den täglichen Gladbeck-Newsletter anmelden. +++

Das Personal wird entsprechend einer Prioritätenliste geimpft

Die Mitarbeiter seien zu dem Thema in einer Telefonaktion informiert worden. Es gebe grundsätzlich eine hohe Impfbereitschaft beim Personal. "Wir hoffen, dass die angemeldete auch eine tatsächliche Impfbereitschaft wird", so Heinberg.

Das Personal werde nach einer Prioritätenliste geimpft. Zur Priorität eins gehören 244 Mitarbeiter, darunter diejenigen, die direkt auf einer Covid-Station arbeiten, in der Intensivmedizin oder etwa in der Zentralen Notaufnahme. Unklar sei noch, ob diese Mitarbeiter auf einmal oder zu mehreren Terminen geimpft werden können. Die Impfung findet direkt im St. Barbara-Hospital statt.

Weitere Nachrichten aus Gladbeck lesen Sie hier.