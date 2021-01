St. Lamberti Gladbeck sagt weiter Präsenz-Gottesdienste ab

Gladbeck Bis Ende Januar werden gemeinsame Gottesdienste in den katholischen Kirchen ausgesetzt. Die Gemeindezentren bleiben auch geschlossen.

"Mit großem Bedauern und im Bewusstsein der Verantwortung für eine Minderung des Infektionsrisikos" sagt die katholische Kirche in Gladbeck ihre Präsenz-Gottesdienste bis zunächst einschließlich Ende Januar weiter ab. Die Gemeindezentren bleiben ebenso geschlossen.

„Die Ansteckungsgefahren , die hohe Zahl der Erkrankten und Toten sowie die Erweiterung des Lockdowns, den die Ministerpräsidenten und –präsidentinnen beschlossen haben, haben uns bewogen, weiterhin konsequent als verantwortungsbewusster Teil der Stadtgesellschaft zu handeln“, sagt Propst André Müller.

Gladbeck: "Vorbestellte" nichtöffentliche Messen werden gehalten

„Vorbestellte“ Gedenken für Verstorbene werden bis Ende Januar in nichtöffentlichen Messen an dem jeweiligen Tag gehalten. Wer darüber hinaus einen neuen Termin ausmachen möchte, melde sich bitte im Pfarrbüro unter der Telefonnummer 2799-15.

Voraussichtlich, so es die Rahmenbedingungen Ende Januar nahe legen, werde dann am Dienstag, 2. Februar, am Fest der Darstellung des Herrn (früher Maria Lichtmess), dem ehemaligen Ende der Weihnachtszeit, wieder unter den bisher üblichen Abstands- und Hygienemaßnahmen in allen Kirchen das gemeinsame gottesdienstliche Feiern wieder aufgenommen.

