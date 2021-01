Stadtbücherei Gladbeck verzeichnet Run auf digitale Medien

Gladbeck In der Corona-Krise konnte die Einrichtung nur über kurze Zeiträume öffnen. Das schlägt sich in den Nutzerzahlen nieder.

Die Corona-Pandemie drückt auch der Jahresbilanz 2020 der Stadtbücherei Gladbeck ihren Stempel auf. Dennoch meint Leiterin Eva Beck: "Trotz allem sind wir gar nicht so unzufrieden. Es hätte schlimmer kommen können. Wir sind noch da, und wir werden vermisst." Um den Nutzern auch entgegen aller Widrigkeiten etwas bieten zu können, ließ sich das Beck-Team einiges einfallen - und will es auch weiterhin tun.

Während im Jahr 2019 rund 6800 Menschen ihre Büchereiausweise nutzten, um analoge und digitale Medien auszuleihen, waren es in den jetzt zurückliegenden zwölf Monaten gut 5400 Nutzer. Augenfällig sei den Anstieg des Interesses an elektronischen Medien während der Krise. "Normalerweise haben wir auf diesem Gebiet 2500 Ausleihen pro Monat. Im März waren es schon mehr als 3000, im April erreichten wir ein Hoch mit fast 3600 Ausleihen von Gladbeckern." Im Monat darauf waren es gut 3400. Insgesamt registrierte die Onleihe, das digitale Angebot der Bibliotheken im Kreis Recklinghausen, im April gebietsweit 22.725 Ausleihen. "Auch da schlägt sich der Lockdown nieder", so Beck.

Gladbeck: Am Tag der Wiederöffnung bildete sich eine lange Schlange vor der Stadtbücherei

Bis die Leseratten wieder zwischen den Regalen auf Jagd nach dem Wort auf Papier gehen konnten, mussten sie sich gedulden. Beck blickt zurück: "Wir hatten wieder regulär ab 7. Juli geöffnet." Am allerersten Tag bildete sich eine lange Warteschlange - und auch in der Folgezeit habe sich das meistens nicht wesentlich verändert.

Eva Beck freut sich über diese Resonanz und die Treue der Nutzer. "Ich spreche unseren Lesern ein großes Lob aus." Bei der Einhaltung der Corona-Regeln seien Komplikationen ausgeblieben. "Es gab gar keine Diskussionen über die . Manchen war es höchstens lästig, die Kontaktdaten zu hinterlassen", erzählt Beck.

Viel mehr trafen andere das Publikum hart. Tabula rasa erlebten Kultur-Fans, die sich auf Veranstaltungen der Stadtbücherei Gladbeck gefreut hatten: Alle mussten ab 11. März abgesagt werden - vom Dreierpasch in der Reihe Intermezzo über das Kinderlesefest bis zu Lesungen. Für einige Angebote seien Ausweichtermine möglich gewesen, andere mussten ersatzlos gestrichen werden. Der Bücherbus startete Anfang Juni wieder, jedoch nur nachmittags - und ohne Schulen anzusteuern.

Die Bücherei bietet einen Schnupperausweis für die Onleihe an

Die Bücherei-Leiterin rekapituliert: "Ab 17. März waren wir telefonisch erreichbar, ab 14. April haben wir Bücher to go angeboten." Während in Zeiten vor dem Ausbruch des Virus' regelmäßig im Untergeschoss des Medientempels Raum für einen Bücher-Flohmarkt war, verschenkte das Team nun unter Schutzvorkehrungen Schmöker.

Später im Jahresverlauf "konnte man bei uns kostenfrei bis zu zehn Medien vorbestellen und abholen". Beck: "Das würden wir jetzt auch gerne anbieten, doch die Corona-Schutzverordnung erlaubt es nicht."

Die Ausleihfristen werden automatisch verlängert

Aber anderes erlebt jetzt im aktuellen Lockdown eine Neuauflage von Angeboten des vorigen Jahres. Da wäre die Onleihe mit rund 30.000 Medien für Kinder, Jugendliche und Erwachsene im Repertoire. E-Books, e-Paper, e-Magazine und Hörbücher stehen rund um die Uhr zum Download bereit. Für Bibliothekskunden ist die Nutzung kostenlos. Benötigt werden neben dem (gültigen) Büchereiausweis eine Internetverbindung sowie ein PC, eBook-Reader, Tablet oder Smartphone. Mit einem kostenlosen Schnupperausweis können alle, die noch keinen Büchereiausweis besitzen, das elektronische Angebot kennenlernen. Es gilt für alle Interessenten mit Gladbecker Wohnsitz.

Anmeldung per E-Mail unter stadtbuecherei@stadt-gladbeck.de. Angegeben werden müssen Name, Anschrift und das Geburtsdatum, bei Minderjährigen auch ein Erziehungsberechtigter. Die Zugangsdaten zur Onleihe (Leseausweisnummer und Passwort) werden dann ebenfalls per Mail mitgeteilt.

Der Dreierpasch fällt aus, soll aber nachgeholt werden

Gültig ist der Schnupperausweis bis Ende Januar, eine Kündigung ist nicht erforderlich. Wer das Angebot darüber hinaus nutzen möchte, kann seinen Ausweis anschließend

entsprechend gegen Zahlung der Jahresgebühr verlängern. Diese beträgt acht Euro für die ausschließliche Nutzung der Onleihe. Zugang: über die Homepage der

Stadtbücherei unter www.stadtbuecherei-gladbeck.de. Bei Fragen helfen die Fachleute weiter. Kontakt per E-Mail oder telefonisch unter der Nummer 02043 / 992658.

Das Bücherei-Team gibt Ratsuchenden Hilfestellung

"Im Moment ist keine Rückgabe möglich", ergänzt Beck. Deswegen verlängere die Bibliothek automatisch die Fälligkeiten. Nach derzeitigem Kenntnisstand können Nutzer ab 15. Februar ihre Bücher und Co. zurückbringen. Die Leiterin: "Auch die Büchereiausweise werden wir verlängern."

Wie das zukünftige Angebot der Stadtbücherei für 2021 aussieht? Ein Buch mit sieben Siegeln! Eva Beck: "Ich habe keine Kristallkugel, aber Veranstaltungen haben einen Planungsvorlauf von mindestens einem Jahr." Einiges stehe also schon auf dem Programm. Allerdings ist bereits glasklar: "Der ursprünglich für den 28. Januar geplante Dreierpasch findet nicht statt." Als Ausweichtermin ist der 21. Mai ins Auge gefasst. Ersatzlos gecancelt: das Bilderbuchkino.

