Stadtverwaltung: Die Gladbecker sind weiterhin diszipliniert

Bei schönstem Frühlingswetter – zumindest am Samstag – war am Wochenende in Gladbeck einiges los. Die Stadtverwaltung zieht dennoch eine positive Bilanz in Bezug auf die Einhaltung des Kontaktverbots: „Die zusätzlichen städtischen Kontrolleure haben von Freitag bis Sonntag insgesamt 44 Ermahnungen ausgesprochen, wenn Abstände nicht eingehalten wurden oder keine Maske getragen wurde. Das sind deutlich weniger Ansprachen als in den Vorwochen“, so Stadtsprecher David Hennig auf WAZ-Anfrage.

Bußgelder mussten die Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) nicht verhängen. „Insgesamt haben wir den Eindruck, dass sich die Menschen in Gladbeck – bis auf wenige Ausnahmen – weiterhin diszipliniert verhalten“, so Hennig weiter. Beispielsweise auf dem Wochenmarkt habe am Samstag fast jeder eine Maske getragen, so die Beobachtungen der KOD-Mitarbeiter.

Die Spielplätze waren am Wochenende gut besucht

Auch auf den Spielplätzen – sie sind seit Donnerstag wieder geöffnet – funktioniere das Abstandhalten zwischen den Begleitpersonen gut, obwohl die Anlagen vor allem am Samstag gut besucht gewesen seien. „Allein auf dem Abenteuerspielplatz in Wittringen waren rund 50 Besucher.“

Viele Erwachsene würden zwischen den Spielgeräten auch Masken tragen. Eine Maskenpflicht gibt es auf Spielplätzen nicht, wohl aber eine Empfehlung der Stadtverwaltung, dort einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.