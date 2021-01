Sternsinger Sternsinger-Aktion: Segen gibt es in Gladbeck per Brief

Gladbeck Sternsinger können in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie nicht durch Gladbeck ziehen. Stattdessen gibt es ein Segenspaket.

Unter dem Motto „Heller denn je – die Welt braucht eine frohe Botschaft“ haben sich die Sternsinger auch in Gladbeck Alternativen zum traditionellen Dreikönigssingen überlegt. Denn von Haus zu Haus ziehen können die Sternsinger aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr nicht. Zwischen dem 2. und 10. Januar ziehen deutschlandweit normalerweise bis zu 300.000 Kinder und Jugendliche im Gewand der heiligen drei Könige durch die Straßen. Der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) hatte diese Form des Sternensingens bereits vor vielen Tagen wegen der abgesagt.

In der Pfarrei St. Lamberti muss deswegen aber weder der Neujahrssegen für die Haustür, noch die Spende für Kinder auf der ganzen Welt entfallen. „Kontaktlos, kreativ und solidarisch mit den Kindern“, sollen die Aktionen laut dem Präsidenten des Kindermissionswerks „Die Sternensinger“, Pfarrer Dirk Bingener, ablaufen. In Gladbeck hat sich die Pfarrei für ein Segenspaket entschieden.

Tüten mit Grußkarten stehen an verschiedenen Orten in der Stadt bereit

In den kleinen Tüten befinden sich eine Grußkarte, ein Brief des Bistums Essen, Möglichkeiten zur Spende und der schwarze Aufkleber mit der Aufschrift „20*C+M+B+21“. Die Zahlen stehen für das kommende Jahr, C+M+B für Christus Mansionem Benedicat, was bedeutet „Christus segne dieses Haus“. Die Tütchen stehen an verschiedenen Orten bereit.

In Brauck kann man die Tüten rund um den Dreikönigstag bei „Rewe Dick“ finden. In Butendorf stehen sie im Eingangsbereich der Heilig Kreuz-Kirche, in Zweckel in dem der Herz Jesu-Kirche. In der Lamberti-Kirche in der Stadtmitte werden sie an der Krippe zur Abholung bereitstehen. Weitere Ausgabeorte werden in Aushängen an den jeweiligen Kirchen bekannt gegeben. Die Sternsinger-Aktion wurde zudem bis zum 2. Februar 2021 verlängert, damit alle einen Segen erhalten können.

Das Leitwort für das Dreikönigssingen lautet 2021 „Segen bringen, Segen Sein. Kindern Halt geben - in der Ukraine und weltweit“. Jedes Jahr steht ein anderes Land im Mittelpunkt, die Spenden fließen jedoch in Projekte auf der ganzen Welt. Die Gladbecker Sternsingerinnen und Sternsinger sammelten in den vergangenen Jahren bis zu 50.000 Euro.

