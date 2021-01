Sternsinger in Gladbeck bringen Segenswunsch zum Rathaus

Gladbeck Die Sternsinger haben die Segenswünsche in diesem Jahr in Gladbeck kontaktlos verteilt. Auch Bürgermeisterin Weist bekam nun Post.

Auf neuen Wegen sind auch die Gladbecker Sternsinger in diesem Jahr unterwegs. Ob

Segenstütchen in den Kirchen, bei Rewe Dick in Brauck oder „am Schalter“ neben einer

Krippenausstellung in St. Franziskus, die nur von außen besichtigt werden konnte – die

Verantwortlichen in der Pfarrei St. Lamberti haben sich einiges einfallen lassen, um die Segenswünsche kontaktlos zu verteilen.

Traditionell besuchen die Sternsinger eigentlich auch gemeinsam das Stadtoberhaupt

im Rathaus. In diesem Jahr kam der Segenswunsch an Bürgermeisterin Bettina Weist und ihre Kollegen allerdings ebenfalls kontaktlos.

Mit dem Brief war auch die Bitte um eine Spende verbunden

Stellvertretend für alle Sternsinger Gladbecks warf eine kleine Königin ein Segenspaket in den Rathaus-Briefkasten. Nicht fehlen durfte in diesem Paket ein persönlicher Brief der Sternsinger an die Bürgermeisterin – mit den besten Wünschen für das neue Jahr, dem Segensaufkleber für die Rathaustür und natürlich mit der Bitte um eine Spende.

Denn „Segen bringen, Segen sein. Kindern Halt geben – in der Ukraine und weltweit“ heißt das Leitwort der 63. Aktion Dreikönigssingen, das Beispielland ist die Ukraine. Jedes Jahr stehen ein Thema und ein Land exemplarisch im Mittelpunkt der Aktion. Die Spenden, die die Sternsinger sammeln, fließen jedoch unabhängig davon in Hilfsprojekte für Kinder in rund 100 Ländern weltweit. Das Engagement der Sternsinger und ihre Solidarität mit bedürftigen Kindern in aller Welt sind mit Blick auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie in diesem Jahr wichtiger denn je.

