Stromkästen: Frauen Union setzt Graffiti-Aktion Montag fort

Montag geht’s weiter: Auf Wunsch der Frauen Union Gladbeck verewigt Graffiti-Künstler Maurizio Bet (hier bei einer anderen Sprayaktion) die „Mütter des Grundgesetzes“ auf Stromkästen in der Innenstadt.

Gladbeck. Die Graffiti-Aktion mit Maurizio Bet geht Montag weiter. Er verewigt die „Mütter des Grundgesetzes“ auf Wunsch der Frauen Union auf Stromkästen.

Es hat einfach zu stark geregnet: Die künstlerische Gestaltung der Stromkästen am vergangenen Dienstag musste wegen des schlechten Wetters abgebrochen werden. Weiter geht es nun am Montag, 16. März, ab 9 Uhr auf der Horster Straße in der Innenstadt (Höhe Kodi).

Graffiti-Künstler Maurizio Bet wird auf Wunsch der Frauen Union Bilder der „Mütter des Grundgesetzes“ auf die eine Seite und den Reichstag in Berlin auf die andere Seite der Kästen sprühen. Interessierte sind eingeladen, bei der Aktion zuzuschauen und die Entstehung der Kunstwerke zu beobachten.

Dazu gibt es Kaffee und Kuchen und Informationen geben. Bürger nutzen meist so eine Graffiti-Aktion, um den Künstler kennenzulernen und dann vielleicht auch selbst die Gestaltung eines Stromkastens zu sponsern.