Sturm: Die Schubkarren KG sagt ihren Karnevalsumzug ab

Schon im vergangenen Jahr war das wetter den Jecken auf dem Rosenhügel nicht gewogen, auch wenn der Umzug stattfand. An diesem Sonntag bleiebn die Schubkarren in der Garage: Der Zug findet nicht statt.

Gladbeck. Sturm und Regen: Das Wetter spielt nicht mit und deshalb wird der Karnevalsumzug Sonntag in Gladbeck abgesagt. Die Party findet aber statt.

Dauerregen und dann soll’s gegen Mittag auch noch richtig stürmisch werden: Das Wetterrisiko ist den Veranstaltern zu groß und deshalb ist der Karnevalsumzug der Schubkarren KG über den Rosenhügel am Sonntag abgesagt worden.

Die Party beginnt bereits um 15.30 Uhr

„Wir werden nicht ziehen, die Wetterprognose ist einfach zu schlecht“, bestätigte Michael Koloßa von der Schubkarren KG am Sonntagmorgen die Absage. Was aber auf jeden Fall stattfinden wird ist die Party. Eigentlich als „After-run-Party“ geplant, findet sie jetzt ohne vorherigen Umzug statt – und zwar schon um 15.30 Uhr in der Erich-Kästner-Realschule. Wer bereits eine Eintrittskarte hat, darf mitfeiern!