Taschendiebin aus Gladbeck wird in Rheine geschnappt

Gladbeck In Rheine sind drei Taschendiebe festgenommen worden, darunter eine Frau aus Gladbeck. Sie sollen im Supermarkt Kunden bestohlen haben.

Drei Taschendiebe, darunter eine Frau aus Gladbeck, sind am Dienstag in Rheine auf frischer Tat ertappt worden. Sie wurden vorläufig festgenommen.

Die Gladbeckerin (31) war mit einem 33-jährigen Mann aus Gelsenkirchen und einer 49-Jährigen aus Herne unterwegs. Die Polizei beobachtete die drei an einem Aldi-Markt, wie sie aus einem Auto stiegen und Geld von einer Bank abholten. Anschließend gingen die zwei Frauen in den Discounter und schauten sich dort auffällig um, ohne etwas einzukaufen, so die Polizei.

Die Beamten fanden Geld, mehrere Geldbörsen und Ausweispapiere

Aufgrund verdächtiger Feststellungen wurden die drei zur weiteren Überprüfung mit zur Polizeiwache genommen. Dort fanden die Beamten bei ihnen eine größere Summe Geld, mehrere Geldbörsen und Ausweispapiere. Eines der Portemonnaies und die Papiere konnten einer Frau aus Rheine zugeordnet werden, die am Vormittag in dem Aldi-Markt eingekauft hatte - zur gleichen Zeit, zu der die Tatverdächtigen im Aldi-Markt waren. Sie hatten, so die Polizei, die Sachen gestohlen.

Die Besitzerin einer EC-Karte, die bei der Durchsuchung gefunden wurde, konnte ebenfalls ausfindig gemacht werden. Unter anderem mit dieser EC-Karte hatten die Beschuldigten einen vierstelligen Geldbetrag abgehoben.

