Trickbetrüger erbeuten Schmuck von 91-jähriger Gladbeckerin

Gladbeck Die Fahnder in Gladbeck bittet um Hinweise zur Tat. Experten der Kripo benennen Tipps, um Trickdiebstähle zu vermeiden.

Eine 91-jährige Gladbeckerin ist auf dreiste Trickdiebe hereingefallen. Die Seniorin übergab den Verbrechern wertvollen Schmuck an der Haustür.

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich die Tat am Donnerstagnachmittag im Stadtteil Gladbeck Mitte. Eine Frau meldete sich telefonisch bei der 91-Jährigen und gab sich als deren Tochter aus. Sie erzählte der Seniorin von akuten Geldnöten und bat um Hilfe. Die gutgläubige Rentnerin erklärte sich bereit, ihren Schmuck abzugeben. Ein Bote der angeblichen Tochter sollte diesen abholen.

An einen angeblichen Boten der Tochter den Schmuck übergeben

Tatsächlich erschien dann ein unbekannter Mann an der Wohnung der Gladbeckerin. Sie übergab ihren Schmuck, mit dem der Bote in unbekannte Richtung verschwand. Nachdem später klar wurde, dass es sich nicht um einen Notfall der leiblichen Tochter gehandelt hatte, wurde die Polizei informiert.

+++ Nichts verpassen, was in Gladbeck passiert: Hier für den täglichen Gladbeck-Newsletter anmelden. +++

Die Ermittler fahnden jetzt nach dem Schmuckabholer, der mit 1,60 Metern relativ klein war, etwa 20 bis 20 Jahre alt und der eine gesteppte Jacke trug. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0800 2361 111 entgegen.

Tipps der Kriminalpolizei, um Trickdiebstähle zu verhindern

Zudem geben die Experten der Kripo Tipps, wie Trickdiebstähle verhindert werden können:

> Rufen Sie im Verdachtsfall bei ungewöhnlichen Anrufen die Polizei an, auch über die Notrufnummer 110.

> Geben Sie an der Haustür niemals Geld und Wertgegenstände in fremde Hände.

> Rufen Sie die vermeintlichen Familienangehörigen die angeblich um Hilfe bitten selber, unter der Ihnen bekannten Rufnummer, zurück. Beenden Sie vorher sicher das Telefonat.

> Kinder oder Enkelkinder sollten ihre betagten Familienangehörigen regelmäßig sensibilisieren, dass sie niemals am Telefon um Geld oder Wertgeständen bitten würden.

Hier gibt es mehr Artikel, Bilder und Videos aus Gladbeck.