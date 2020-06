Unbekannte sind in Gladbeck in ein Wohnhaus eingebrochen.

Einbruch Unbekannte brechen in Gladbeck in ein Wohnhaus ein

Unbekannte sind am Dienstag am Tage in ein Wohnhaus an der Martin-Luther-Straße eingebrochen. Dazu versuchten sie zunächst über ein Wohnzimmerfenster in die Doppelhaushälfte zu kommen. Da dies nicht gelang, warfen sie die Scheibe des Schlafzimmerfensters ein und kamen so in die Räume, so die Polizei. Was gestohlen wurde, ist noch unklar. Die Einbrecher flüchteten. Hinweise nimmt die Polizei unter 0800/2361111 entgegen.