Unbekannte stehlen aus Schule in Gladbeck einen Tresor

Unbekannte sind in Gladbeck in eine Schule eingebrochen.

Gladbeck Einbrecher sind in Gladbeck in eine Schule an der Horster Straße eingebrochen. Sie stahlen einen Tresor aus dem Schulbüro.

Unbekannte sind in Gladbeck in eine Schule eingebrochen. Die Einbrecher gelangten zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen über ein auf Kipp stehendes Toilettenfenster in das Gebäude an der Horster Straße in Butendorf.

Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam Zugang zum Schulbüro, so die Polizei. Aus einem Schrank stahlen sie einen Tresor. Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. 0800/2361 111.

