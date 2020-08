Unbekannte sind in Gladbeck in ein Wohnhaus eingebrochen.

Einbruch Unbekannte stehlen EC-Karte aus Wohnhaus in Gladbeck

Gladbeck. Unbekannte sind Montagnachmittag in Gladbeck in ein Wohnhaus eingebrochen. Die Einbrecher stahlen unter anderem eine EC-Karte.

Unbekannte sind Montagnachmittag in ein Wohnhaus an der Uechtmannstraße in Gladbeck eingebrochen. Die Täter brachen zunächst ein Gartentor auf, um auf die Terrasse zu gelangen. Anschließend hebelten sie die Terrassentür auf und durchsuchten fast alle Räume des Hauses.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde unter anderem eine EC-Karte gestohlen, so die Polizei. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizei unter 0800/2361111 entgegen.