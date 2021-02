Unbekannte stehlen Geld aus Wohnung in Gladbeck

Unbekannte sind in Gladbeck in eine Wohnung eingebrochen.

Gladbeck In Gladbeck sind Unbekannte Samstagabend in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Sie stahlen Geld.

Unbekannte sind Samstagabend in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Friedrichstraße in Gladbeck eingebrochen. Die Täter kamen gegen 22 Uhr in das Haus, brachen die Wohnungstür im zweiten Obergeschoss auf, durchsuchten mehrere Räume und flüchteten schließlich mit Geld, so die . Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

Weitere Nachrichten aus Gladbeck lesen Sie hier.