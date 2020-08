Unbekannte Täter brechen in Gladbeck mehrere Autos auf

In Gladbeck wurden am Wochenende mehrere Autos aufgebrochen. Die Polizei ermittelt.

Gladbeck. In Gladbeck wurden am vergangenen Wochenende an mehreren Tatorten Autos aufgebrochen. Die Kriminalpolizei hofft jetzt auf Hinweise von Zeugen.

Unbekannte haben in Gladbeck am vergangenen Wochenende mehrere Autos aufgebrochen. Die Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen.

In zwei Fällen standen die Autos auf Parkplätzen von Kleingartenanlagen

Dier erste Tat ereignete sich irgendwann im Zeitraum zwischen Freitagabend und Samstagmorgen auf dem Parkplatz des Kleingartenvereins Im Linnerott. Dort brachen die Täter einen Ford C-Max auf. Samstagabend wurde dann bei einem Toyota C-HR eine Scheibe eingeschlagen. Auch dieses Auto parkte auf dem Parkplatz eines Kleingartenverein – in diesem Fall der Anlage an der Konrad-Adenauer-Allee. Gestohlen wurden in diesen Fällen ein Navigationsgerät und eine kleine Tasche.

Am späten Sonntagnachmittag, zwischen 17.10 Uhr und 18 Uhr, sind außerdem zwei Autos auf der Beisenstraße, an der Halde Rheinbaben an der Stadtgrenze zu Bottrop aufgebrochen worden. An beiden Wagen schlugen die Täter Scheiben ein. Gestohlen wurde aber nichts.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu den Aufbrüchen machen können. Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter 0800/2361 111 entgegen.