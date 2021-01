Unfallfahrer in Gladbeck verursachen Schäden und flüchten

Gladbeck Die Polizei fahndet nach Autofahrern, die Unfälle in Gladbeck verursacht haben. Sie brausten davon, ohne den Schaden zu regulieren.

Am Wochenende ereigneten sich in Gladbeck zwei Unfallfluchten, bei denen höhere Sachschäden verursacht wurden. Die Polizei fahndet nach den Tätern und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Der erste Unfall ereignete sich am späteren Samstag, 2. Januar, gegen 23 Uhr in Höhe des Hauses Grabenstraße 38 in der Stadtmitte. Eine bislang unbekannte Person fuhr augenscheinlich aus Richtung Stadt kommend mit einem PKW, kam von der Fahrbahn ab und krachte gegen einen auf dem Bürgersteig stehenden Schildermast.

Radkappe eines silbernen Mazdas am Unfallort sichergestellt

Der Mast wurde dabei erheblich beschädigt. Anschließend brauste der Fahrzeugführende in unbekannte Richtung davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Eine sofort durchgeführte Tatortnahbereichsfahndung der alarmierten Polizei verlief negativ. Am Unfallort konnten diverse Teile wie eine Radkappe des vermutlich unfallverursachenden Fahrzeugs aufgefunden werden, demnach könnte es sich um einen silbernen Mazda handeln. Diese wurden im Rahmen der Unfallaufnahme sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro.

Der zweite Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht ereignete sich nur einige Stunden später, am Sonntagmorgen, gegen vier Uhr in der Frühe in Höhe der Horster Straße 408 in Brauck (Rosen Apotheke). Laut Polizei kam ein silberner Mercedes C-Klasse rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in zwei dort stehende Ruhebänke. Diese wurden dabei erheblich beschädigt. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei verlief negativ. Die Ermittlungen dauern an. Hier wird der entstandene Sachschaden ebenfalls auf rund 3000 Euro geschätzt.

Hinweise zu den Unfällen oder den Verursachern werden von der Polizei erbeten unter der kostenlosen Rufnummer 0800 2361 111.