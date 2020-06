Unter Corona-Bedingungen begeistert Simon Krebs am Kotten

„Den Saisonauftakt hatte ich mir auch anders vorgestellt“, begrüßte der Vorsitzende des Fördervereins Kotten Nie, Walter Pietzka, genau 35 Gäste auf dem Hof der Anlage an der Bülser Straße. Jeder einzelne hatte am Eingang Name und Adresse hinterlassen müssen, eine Mund-Nasen-Bedeckung war rigorose Pflicht bis zum Erreichen des zugewiesenen Stehtisches. „Wir halten uns strikt an die Corona-Maßnahmen der Landesregierung und schauen, wie es mit diesen Rahmenbedingungen funktioniert, bevor wir weitermachen.“

Fünf Sonntage mit Kleinkünstlern sind am Kotten Nie in Gladbeck geplant

Pietzka und seine Mitstreiter haben in den letzten vier Wochen ein alternatives Veranstaltungsprogramm aus dem Boden gestampft. Fünf Sonntage mit Kleinkünstlern sind geplant, den Anfang machte Sänger und Entertainer Simon Krebs. „Für mich ist es der erste Auftritt seit drei Monaten“, erklärte der Künstler.

Simon Krebs ist Sänger und Entertainer. Sonntag trat er am Kotten Nie in Gladbeck auf. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Der Elvis-Song „Treat me nice“ vielleicht auch deshalb als Auftakt, eine Einladung, ihm mit Wohlwollen zu begegnen. „Ich komme mir ein bisschen eingerostet vor“. Die Sorge war unbegründet, der Rock´n Roll- Hüftschwung und die Gummi-Beine funktionierten einwandfrei, schnell schaffte es Krebs eine heitere Stimmung auf dem Hofplatz zu erzeugen. Schon beim zweiten Lied „Sweet Caroline“ antwortete das Publikum mit langgezogenem „Oh ho hoooo“, die Gesichter strahlten.

Das Orchester kommt vom Band

Live-Musik macht glücklich, auch wenn es bei Krebs nur die Stimme ist, sein „Orchester“ kommt vom Band. „Edel-Karaoke“ nennt er es selbst, die Einspielungen sind hochprofessionell, haben eine Menge Extras wie Instrumental-Soli und Background-Chöre. Das Timing des Sängers mit seiner virtuellen Big Band war perfekt, schließlich hat Krebs zwanzig Jahre Bühnenerfahrung als Alleinunterhalter. Und er kann nicht nur Elvis Presley. Auch Dean Martin, Frank Sinatra oder Jonny Cash gaben sich die Ehre.

Dem Publikum gefiel der Auftritt bestens. Und alle haben sich an die Corona-Regeln gehalten. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Das Publikum hielt sich an die Anweisungen, den Nebentischen nicht zu nahe zu kommen. Aber eine flotte Sohle mit der Liebsten aufs Parkett, oder besser, den Steinboden des Hofes zu legen, ließen sich zwei Pärchen nicht nehmen. Die Tanzeinlage wurde von Krebs honoriert, er liebt es mit seinem Publikum zu dialogieren und hat es im Griff. Hinter den Kulissen erklärte er allerdings, dass die derzeitige Situation der Künstler sehr an die Substanz gehe, ökonomisch wie psychologisch. „60 Auftritte sind bisher ausgefallen, auch der Rest des Jahres sieht nicht rosig aus. Unterhaltsam zu sein ist gerade schwer, ich muss mich praktisch selbst imitieren“.

Förderverein Kotten Nie ist mit dem Auftakt hochzufrieden

Umso mehr hatte es ihn gefreut, das Engagement auf dem Kotten Nie zu bekommen. Warum gerade er als Startschuss für eine außergewöhnlich Saison? „Krebs war unser erstes Konzert in der Tenne vor drei Jahren, als wir das Kulturprogramm auf dem Kotten neu ausgerichtet haben“, so Pietzka. Und danach lief es fantastisch, also ein gutes Omen. „Hochzufrieden“, war die Resonanz des Fördervereins am Sonntag nach dem dreistündigen Programm. „Die Menschen waren dankbar für ein Live-Erlebnis und haben sich vorbildlich an die Regeln gehalten. Das gibt Mut zum Weitermachen“.