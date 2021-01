In der Sparkasse Gladbeck ist Montagvormittag eine verdächtige Schachtel gefunden worden. Die Polizei evakuierte das Gebäude, riegelte umliegende Straßen ab.

Einsatz Verdächtige Schachtel in der Sparkasse Gladbeck gefunden

Gladbeck Polizeieinsatz in Gladbeck: Sparkassen-Mitarbeiter findet verdächtige Schachtel. Entschärfer aus Düsseldorf erwartet.

Ein Mitarbeiter der Sparkasse Gladbeck an der Friedrich-Ebert-Straße in der Innenstadt meldet gegen 11 Uhr am Montag einen verdächtigen Gegenstand im Geldinstitut. Die Polizei evakuiert das Gebäude und riegelt den Bereich zwischen Rathaus samt Zufahrt zum Parkplatz und Friedrichstraße sowie die Seitenstraßen ab. Mehrere Streifenwagen sind im Einsatz.

Nach ersten Auskünften der Polizei-Pressestelle Recklinghausen ist zu diesem Zeitpunkt völlig unklar, was sich in der Schachtel befindet. Das LKA in Düsseldorf wird eingeschaltet, ein Entschärfer macht sich auf den Weg nach Gladbeck. Bis 13.30 Uhr ist die Situation ungeklärt.

