Verkehrsunfall: Radler aus Gladbeck stürzt im Kreisverkehr

Ein Gladbecker stürzte im Kreisverkehr Arenbergstraße und verletzte sich. Ein beteiligter Pkw fuhr weiter. Die Polizei sucht Fahrer und Zeugen

Der Vorfall ereignete sich gegen 12.30 Uhr. Der Jugendliche radelte laut Bericht auf der Arenbergstraße in Richtung Dechenstraße und wollte in den Kreisverkehr einfahren, als ein schwarzer VW Tiguan in den Kreisverkehr fuhr. Der Radler ging davon aus, dass der Wagen den Kreisel an der Arenbergstraße wieder verlassen würde. Das geschah jedoch nicht. Das Fahrzeug verließ den Kreisverkehr an der Tunnelstraße.

Der Radler machte eine Vollbremsung und fiel, zu einem Zusammenstoß kam es nicht. Nach Angaben der Polizei half eine unbekannte Frau dem gestürzten Radfahrer. Der verletzte 17-Jährige musste im Krankenhaus versorgt werden.

Die Polizei bittet die Zeugin und den Fahrer oder die Fahrerin des schwarzen VW Tiguan, sich beim Verkehrskommissariat unter 0800 2361 111 zu melden.