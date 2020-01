Vermisster Mann (60) aus Gladbeck tot in Bottrop gefunden

Der 60-jährige Bewohner des Suitbert-Hauses, der seit Dienstagmorgen in Gladbeck vermisst wurde, ist tot in Bottrop gefunden worden. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen von einem tragischen Unfall aus.

Ein Bauarbeiter hat den Toten gefunden

Ein Fremdverschulden schließen sie zum jetzigen Zeitraum aus. Gefunden wurde die Leiche des Mannes im Boyetal in Bottrop. Ein Arbeiter von einer Baustelle in der Nähe entdeckte den Körper des Mannes durch Zufall.

Der 60-Jährige war am Dienstagmorgen nicht wie üblich vor dem Wohnheim für Menschen mit Behinderung an der Brauckstraße in den Bus gestiegen, der ihn, gemeinsam mit anderen Bewohnern, zur Arbeit in die Caritas-Werkstätten an der Mühlenstraße bringen sollte. Zumindest ist der 60-Jährige dort nie angekommen.

Auch das Behinderten-Wohnheim wurde mehrmals gründlich durchsucht

Die Polizei startete sofort eine großangelegte Suchaktion. Mantrailer-Hunde suchten nach einer Spur des Vermissten, Streifenwagenbesatzungen fuhren die Straßen ab. Sogar ein Polizeihubschrauber war über Gladbeck und den Nachbarstädten im Einsatz. Die Polizei hatte auch die Bevölkerung gleich am Dienstag um Mithilfe gebeten und eine Beschreibung des Mannes öffentlich gemacht. Die Suche nach dem 60-Jährigen, der in einer Wohngruppe für Erwachsene mit geistiger Behinderung gelebt hat, ging die ganze Nacht zu Mittwoch weiter.

Auch das riesige Suitbert-Haus, das die Caritas schon seit Jahren langsam leer zieht, wurde mehrmals vom Dachboden bis zum Keller gründlich durchsucht. Die meisten Bewohner leben mittlerweile in Wohngruppen in der Stadtmitte und den Stadtteilen. Auch der 60-Jährige hatte einige Zeit in einer Wohngruppe an der Kirchstraße gelebt. Dann war er aber auf eigenen Wunsch wieder zurück an die Brauckstraße gezogen, weil er sich dort wohler fühlte.

Auch ein Gladbecker, der den Mann seit Jahrzehnten ehrenamtlich betreut, sowie die Mitarbeiter des Suitberthauses beteiligten sich an der Suchaktion. Am Mittwochmorgen dann die schreckliche Gewissheit – der Vermisste wurde tot in Bottrop gefunden. Die Ermittlungen dauern noch an.