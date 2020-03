Vestische: Bus-Wartehäuschen kann wieder genutzt werden

Das Bus-Wartehäuschen in Ellinghorst hat die Vestische am Freitag freigegeben. Das vorherige Häuschen war bei einem Unfall zerstört worden.

Gladbeck. Bei einem Unfall ist in Gladbeck im vergangenen Jahr ein Bus-Wartehäuschen zerstört worden. Jetzt ist der neu errichtete Unterstand fertig.

Das bei einem Unfall eines betrunkenen Autofahrers Ende September vergangenen Jahres zerstörte Bus-Wartehäuschen an der Haltestelle Voßbrinkstraße kann ab sofort wieder genutzt werden.

Die CDU freut sich über das neue Wartehäuschen an der Bottroper Straße in Ellinghorst, sie hatte sich auch für eine zügige Reparatur bei der Vestischen eingesetzt. Die Vestische bestätigt auf Anfrage der WAZ, dass ein Mitarbeiter des Unternehmens den neu errichteten Fahrgastunterstand am Freitag abgenommen hat und dieser nun fertig ist.