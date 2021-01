VHS Gladbeck verschiebt wegen des Lockdowns den Kursstart

Gladbeck Wegen der Corona-Schutzverordnung bleiben bis vorerst Ende Januar Präsenz-Angebote ausgesetzt. Die Semester-Eröffnung gibt es online.

Aufgrund der aktuellen Corona-Schutzverordnung bleiben zunächst bis zum 31. Januar alle der Volkshochschule (VHS) Gladbeck ausgesetzt. Das betrifft ebenso die Filmvorführungen des Kommunalen Kinos. Die Semester-Eröffnung soll am 19. Januar ab 19.30 Uhr online über die Bühne gehen.

In einem exklusiven Livestream will dann die a-capella-comedy-Gruppe LaLeLu aus Hamburg Highlights aus 25 Jahre Bühnenerfahrung mit Livegesang und Komik, querbeet aus der Rock- und Popmusik, präsentieren. Das Programm kann auf einem Smart-TV, Laptop und/oder Tablet gesehen werden. Die VHS

benötigt nur eine aktuelle E-Mail-Adresse für die Versendung des Freischaltcodes.

Anmeldungen per Mail an vhs@stadt-gladbeck.de oder telefonisch unter 02043/992415.

