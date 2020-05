Vier Mülltonnen in Flammen - Polizei vermutet Brandstiftung

Gladbeck. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise: In Gladbeck sind Freitagnacht vier Mülltonnen ausgebrannt. Die Flammen griffen auch auf eine Fassade über.

Auf der Sandstraße standen Freitagnacht gegen 1 Uhr vier Mülltonnen in Flammen. Sie brannten komplett aus.

Durch das Feuer wurde auch die Fassade eines benachbarten Wohn- und Geschäftshauses beschädigt. Die Feuerwehr löschte die Brände. Verletzt wurde niemand, so die Wehr. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus und bittet Zeugen, die in dem Bereich an der Sandstraße etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 0800/2361111 mit der Kripo in Verbindung zu setzen.