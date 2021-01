Weist nach Corona-Erkrankung wieder offiziell im Dienst

Bürgermeisterin Bettina Weist hat nach ihrer Corona-Erkrankung die Amtsgeschäfte in dieser Woche auch vom Büros aus wieder die Amtsgeschäfte aufgenommen.

Gladbeck Gladbecks Bürgermeisterin Bettina Weist übt nach Aufhebung der Quarantäne seit Mittwoch die Amtsgeschäfte auch wieder im Rathaus aus.

Bürgermeisterin Bettina Weist ist nach ihrer Corona-Erkrankung wieder offiziell im Dienst und hat in dieser Woche auch aus dem Rathaus wieder die kompletten Amtsgeschäfte geführt. Gladbecks Stadtoberhaupt hatte sich zu Jahresbeginn mit dem Virus infiziert.

Erstmals arbeitete die 52-Jährige am Mittwoch wieder von ihrem Dienstzimmer im Alten Rathaus aus. Am Montag war der letzte Corona-Test negativ ausgefallen, am Dienstag hatte das Kreisgesundheitsamt die Quarantäne aufgehoben, heißt es aus dem Rathaus.

Einen Teil der Arbeit erledigt Bettina Weist aber aus dem Homeoffice heraus

Weist wird allerdings, wie viele andere in der Verwaltung, auch in den nächsten Tagen und Wochen aus dem Homeoffice heraus arbeiten und digitale Möglichkeiten nutzen, um zu konferieren und sich abzustimmen. Inzwischen arbeiten 370 Mitarbeiter der Stadtverwaltung per Laptop und Telefon von zu Hause aus.

Die Bürgermeisterin war in Folge des Coronavirus' mittelschwer erkrankt, habe sich aber inzwischen "den Umständen entsprechend" gut erholt. Schon seit einigen Tagen führte Weist einen Teil der Amtsgeschäfte von zu Hause aus. Offiziell und im Rathaus wurde sie vom Ersten Beigeordneten Rainer Weichelt vertreten.

