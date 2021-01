Wieder dringen Unbekannte in eine Gladbecker Kita ein

In Gladbeck brachen Unbekannte in eine Kita im Stadtteil Rosenhügel ein.

Gladbeck Einbrecher erbeuteten aus einer Einrichtung in Rosenhügel den Inhalt eines Sparschweins, aus einem Wohnhaus eine Geldbörse.

Erneut sind in Gladbeck Unbekannte in eine Kita eingebrochen. Diesmal hatten es die Täter auf eine Einrichtung an der Horster Straße im Stadtteil Rosenhügel abgesehen. Als Tatzeit gibt die Polizei die Nacht auf Mittwoch an.

Die Unbekannten hebelten ein Fenster im Erdgeschoss auf, um sich Zutritt zu verschaffen. Sie durchsuchten ein Büro. "Sie erbeuteten den Inhalt eines

Sparschweins, das in der Küche stand", heißt es im Bericht. An den Tagen zuvor war in eine Kita am Pfarrer-Grünefeld-Weg und an der Josefstraße eingebrochen worden.

In ein Wohnhaus an der Landstraße drangen Einbrecher in der Nacht auf Mittwoch, vermutlich am frühen Morgen, ein. Nach bisherigen Ermittlungen

stiegen die Täter durch ein Badezimmer-Dachfenster ins Haus ein. Sie erbeuteten

eine Geldbörse und flüchteten unerkannt.

