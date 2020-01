Zum Intermezzo-Auftakt bot Benjamin Eisenberg Spitzfindiges

Volles Haus am Donnerstagabend im Lesecafé der Stadtbücherei, stand doch nach einem Jahr Pause Benjamin Eisenberg wieder auf der Bühne. Es sei „bereits Tradition“ sagte Büchereileiterin Eva Beck in ihrer Begrüßung, dass der Bottroper Kabarettist zum jährlichen Auftakt der Kleinkunstreihe „Intermezzo“ als Gastgeber des „DreierPasch“ in Gladbeck auftrete.

Diesmal bildeten Benjamin Eisenberg, Matthias Reuter und Vera Deckers den DreierPasch

Diesmal mit von der Partie Matthias Reuter aus Oberhausen und Vera Deckers, Stand-up-Comedian aus Köln. Und die Mischung stimmte. Eisenberg präsentierte einen humoristischen bis satirischen Streifzug durch das vergangene Jahr in Politik und Gesellschaft. Er hatte das Publikum schnell auf seiner Seite, das sich gerne einbeziehen ließ, sei es beim skurrilen Sketch, in dem er nachweisen wollte, dass Englisch vom Mandarin abstamme, sei es bei der gelungenen Parodie von Herbert Grönemeyer.

Zum Thema AfD: „Wenn ich in den vielen Talk-Shows den Gauland sitzen sehe, wissen Sie, wen ich mir dann zurückwünsche? Klaus Kinski.“ Und erntete für seinen unerwartet ernsten Appell Riesenbeifall: „Diese Partei ist hochgefährlich. Keine Stimme für die AfD“.

Ruhrpott-Humor mit Piano-Untermalung

„Ruhrpott-Humor“ bot Matthias Reuter am Piano mit Ausschnitten aus seinem aktuellen Programm „Wenn ich groß bin, werd‘ ich Kleinkünstler“. Reuter erzählte von einem Besuch in der Kunstgalerie, wo ein älterer Herr versonnen vor einem Gemälde steht, um dann zu seiner Frau zu sagen: „Dat Ding muss sauschwer sein, die ham dat mit fünf Dübeln festgemacht.“ Reuter hat einen klaren Blick auf die Vorgänge in unserer Gesellschaft, verfremdet sie und kommt damit der Realität sehr nah: „Die Kinder in der Kita spielen EU“, wenn sie sich prügeln, in der Fabel „Der pazifistische Hase“ thematisiert er Rüstungsexporte oder nimmt die Warteschleifen am Telefon aufs Korn.

Komplimente können wie Topfschlagen im Minenfeld sein

Vera Deckers lenkte mit Auszügen aus ihrem Programm „Wenn die Narzissten wieder blühen“ den Blick auf den ganz normalen Alltagswahnsinn: „Sind das Muskeln oder bist du nur fett?“

Eine solche Frage unter Männern gestellt, sei kein Problem, so Deckers spitzfindig: „Machen Sie das mal unter Frauen. Das wäre der letzte Satz, der überhaupt gesprochen würde.“ Sie ermunterte die männlichen Zuschauer „Machen Sie Komplimente, auch wenn Sie glauben, die seien wie Topfschlagen im Minenfeld.“

Ein höchst vergnüglicher Abend, da war sich das Publikum einig und sparte nicht mit Applaus. „Für 2021 haben wir den Termin schon festgemacht“, konnte denn auch Christiane von Heesen von der Stadtbücherei verkünden.