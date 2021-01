Zwei Generationen singen im Chor des Musikvereins Gladbeck

Gladbeck Familie Steinhoff bereichert seit sechs Jahren den Musikverein Gladbeck. Mit Sopran, Alt, Tenor und Bass komplettes Ensemble zuhause.

„Das muss doch toll sein, in einem Chor zu singen, so mitten im Klang stehen“, überlegte sich Alfred Steinhoff, heute 62 Jahre alt, vor sechs Jahren beim Besuch eines Konzerts. Aber so ganz ohne Gesangserfahrung, ohne Notenkenntnisse, geht das? Steinhoff jedenfalls traute sich nicht, bei einem Chor vorstellig zu werden. Immerhin sprach er mit seiner Tochter Caroline über diese Idee. Und rannte dabei offene Türen ein.

Die damals 23-jährige hatte selbst schon ähnliche Gedanken. Sie konnte sich noch gut an den Oberstufenchor im Ratsgymnasium erinnern, der ihr viel Freude bereitet hatte. Und der Schulchorleiter Zdenko Sojcic suchte just 2014 mit einem Aufruf neue Chormitglieder für den Nicht bei einem vollkommen unbekannten Dirigenten zu singen, schenkte auch dem Vater Vertrauen und so folgten beide dem Aufruf. „Wir wurden wirklich herzlich empfangen, obwohl wir sofort gesagt haben, dass wir kaum bis gar keine musikalische Erfahrung hatten.“

Nach und nach traten weitere Familienmitglieder in den Chor ein

Caroline Steinhoff, die heute Theisen heißt, erinnert sich noch gut an die ersten Proben. Die „Petite Messe Solenelle“, das opulente Spätwerk von Gioachino Rossini, stand auf dem Programm. „Das war schon ein extrem schweres Stück für einen Einstieg. Aber wir haben ja bewusst die Klassik gewählt, und nicht Gospel oder Kirchenchor“. Entsprechend erfüllend dann das erste Konzert in der imposanten , mit großem Orchester und Solisten. „Papa und ich waren stolz, Teil einer so gelungenen Aufführung zu sein.“

Diese Begeisterung schlug in der Familie Wellen. Nach und nach traten Schwester Vanessa (28), Bruder Michel (32) und Mutter Martine (61) in den Verein ein. „Wir haben mit Sopran, Alt, Tenor und Bass ein komplettes kleines Ensemble zuhause“, sagt Caroline Theisen. Familie Steinhoff bildet den Sockel zu einer soliden Verjüngung des Musikvereins Gladbeck. Chorleiter und erfahrende Mitglieder haben das Mitsingen leicht gemacht. Es gibt Übungs-CDs, Erklärungen und vor allem keine bösen Worte, wenn mal etwas nicht auf Anhieb klappt.

Die Corona-Pandemie stoppte Proben und Auftritte

Durch das Singen der verschiedenen Werke haben Steinhoffs gemerkt, die Klassik ist was für sie, es werden auch andere Sinfonie- oder Kammerkonzerte besucht. Natürlich wurde das alles und auch die Proben in diesem Jahr aufgrund der abrupt gestoppt. „Es fehlt jetzt ein wichtiger Bestandteil des Lebens“, sagt Theisen. Der komplette Ausfall des Jubiläumsjahres des Gladbecker Musikverein machte traurig und auch zu den fehlte das traditionelle Singen. „Ich liebe Bach mit ,Jauchzet, Frohlocket' aus dem Weihnachtsoratorium“, schwärmt Theisen, die zudem noch mit Mann und Kindern wegen eines Vorfalls in der Schule ihres Neffen zwei Wochen in verbringen musste.

Den Mut verliert Familie Steinhoff aber nicht. Genau wie die Vorsitzende des Vereins, Gitta Werring, blicken sie optimistisch auf das neue Jahr. „Wir proben wieder die Petit Messe Solenelle, das ist für uns eine schöne Erinnerung an den Beginn unserer Chorkarrieren.“ Und vielleicht, und natürlich nur, wenn die Pandemie eingedämmt ist, kann sich Werring über neue interessierte Chormitglieder freuen, die sich Steinhoffs zum Beispiel nehmen. Rossinis Werk scheint prädestiniert für Einsteiger.

