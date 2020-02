100 Polizisten bei Großkontrolle in Hagen: Dealer verhaftet

Hagen. 100 Polizisten sind bei einer Großkontrolle in Hagen im Einsatz. Ein Dealer geht der Polizei ins Netz.

Bei einem Schwerpunkteinsatz gegen Einbruch ist der Polizei Hagen am Dienstagmittag ein mutmaßlicher Drogendealer ins Netz gegangen. Der 42-Jährige saß auf dem Beifahrersitz eines Transporters, den die Beamten bei einer Kontrolle an der Schwerter Straße in Boele stoppten.

Neben größeren Mengen Kokains und Marihuanas stellten die Polizisten bei seiner Durchsuchung 1400 Euro Bargeld sicher. Wegen des Verdachts des Drogenhandels wurde der Mann festgenommen. Der 32-jährige Fahrer des Transporters stand übrigens unter Drogeneinfluss.

Ein Jahr Haftstrafe noch offen

Ebenfalls ins Netz ging Zivilfahndern der Hagener Polizei ein 42-Jähriger, der noch eine Haftstrafe in Höhe von einem Jahr zu verbüßen hat. Er war wegen Eigentums- und Verkehrsdelikten vor Gericht gelandet und schließlich verurteilt worden.

Gestoppt wurde von den Polizisten auch ein Schrotthändler (53). Das Fahrzeug war nicht verkehrssicher, die Ladung hatte er nicht korrekt gesichert. Die Reifen hatten kein Profil, der Blinker funktionierte nicht. Außerdem war der Transporter überladen. Gegen den Fahrer wurde eine Anzeige geschrieben.

100 Polizisten in Hagen im Einsatz

Insgesamt waren an der Schwerpunktkontrolle, die die Polizei Hagen zuletzt immer wieder durchgeführt hatte, um den Druck auf mögliche Täter hochzuhalten, 100 Beamte beteiligt.