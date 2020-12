103-jährige Frau aus Hagen lässt sich gegen Corona impfen

Hagen Grete Manke bezeichnete die Corona-Impfung als nachträgliches Geburtstagsgeschenk. Die Seniorin aus Hagen ist 103 Jahre alt.

103 Jahre ist Grete Manke alt, und die Hagenerin gehörte am Mittwoch zu den ersten Bewohnern des Altenheims in Haspe, die gegen Corona geimpft wurden. Selbstredend ist Grete Manke der älteste Mensch in dem Evangelischen Seniorenhaus.

Für sie, so erzählte die betagte Dame, sei die Impfung eine Art nachträgliches Geburtstagsgeschenk. Erst kurz zuvor, am 29. Dezember, hatte sie Geburtstag gefeiert. Beim kleinen Piks, den die Spritze verursachte, zuckte Grete Manke kurz – das war’s schon.

Die Seniorin des Jahrgangs 1917 liebt es im Alltag gemütlich und freut sich über jeden kleinen Plausch.

Insgesamt wurden im Altenheim Haspe 114 der 136 Bewohner geimpft. Bei den Mitarbeitern waren es 49 von 110. „Wir werden weiterhin Aufklärungsarbeit leisten, um die Impfbereitschaft in unserem Team zu erhöhen“, so Heimleiterin Heike Ewerdwalbesloh mit Blick auf eine Aufgabe, die grundsätzlich in Einrichtungen der Seniorenhilfe ansteht.