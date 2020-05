8000 Quadratmeter Wald brennen in Hagen nieder

Auf einer Anhöhe in der Selbecke in Hagen hat am Mittwoch um 12.30 Uhr eine Waldfläche von rund 8000 Quadratmetern plötzlich gebrannt. Betroffen war eine ehemalige Kyrillfläche, auf der zuletzt rund zehn Jahre alte Fichten gestanden haben. Die Feuerwehr war mit mehreren Tanklöschfahrzeugen in den Wald vorgerückt und hatte Glück, dass das Brandgebiet trotz der schwierigen Topographie gut zu erreichen war. Insgesamt waren 160 Feuerwehrleute im Einsatz, auch die Freiwillige Feuerwehr. Das Löschwasser wurde im Pendelverkehr von Hydranten an der Selbeckerstraße herangeholt. Die Feuerwehr arbeitete auch mit einer Drohne des Hagener Copterclubs, um sich ein besseres Lagebild zu verschaffen. Gegen 18 Uhr war der Einsatz beendet und das Feuer gelöscht. Die Brandursache ist noch völlig unklar.

Durch den Wind wird das Feuer im Wald immer wieder angefacht. Foto: Michael Kleinrensing

Die Feuerwehr ist mit mehreren Tanklöschfahrzeugen auf der Waldfläche angerückt. Foto: Michael Kleinrensing

Wir aktualisieren diesen Artikel fortlaufend.