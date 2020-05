372.000 Euro machen die Hagener Spielplätze schöner

Die Investitionsoffensive auf den Hagener Spielplätzen wird auch in diesem Jahr fortgesetzt.

Nachdem die Stadt in den vergangenen Jahren bereits 39 Einzelmaßnahmen umgesetzt hat, können in diesem Jahr weitere Umbauten und Erneuerungen im Gesamtvolumen von 372.000 Euro erledigt werden. Die Stadt hat jetzt eine Liste mit den für diesen Sommer geplanten Schritten vorgelegt. Hier ein Überblick über die angedachten Maßnahmen:

Funckepark:

Im Funckepark wird im Kleinkinderspielbereich ein marodes Spielhaus demontiert, das bereits einen Brandschaden hat. Als Ersatz kommt das sogenannte „Gräserhaus“ zum Zuge. Dieses spricht dieselbe Zielgruppe an, verfügt jedoch über einige zusätzliche Spielinhalte.

Alle Bezirke fair behandelt Grundlage für die Maßnahmenliste waren die regelmäßigen Verkehrssicherheitskontrollen des Wirtschaftsbetriebes Hagen (WBH) auf den Hagener Spielplätzen sowie Ortstermine mit den örtlichen Bezirksvertretungen, um eine sinnvolle Priorisierung abzustimmen. Neben dem Hauptkriterium der unbestritten notwendigen Maßnahmen wurde somit auch darauf geachtet, dass die Bezirke nach Möglichkeit ausgewogen berücksichtigt werden. Dabei richtet sich der Blick nicht bloß auf das laufende Jahr, sondern auch auf bereits getätigte Investitionen in der Vergangenheit und geplante in der Zukunft.

Heimstatt:

Das derzeit dort vorzufindende Gerät ist etwa 30 Jahre alt und soll durch den vielfältigen Kletterturm „Uniplay Iktaz“ ersetzt werden. Der Fallschutzbereich, hier Perlkies, wird dafür etwas angepasst. Das neue Gerät weist zusätzliche Spielinhalte auf im Vergleich zum bisher dort eingebauten Gerät.

Thomasstraße:

Die Ausstattung des Kinderspielplatzes ist bereits 30 Jahre alt und musste in der Vergangenheit bereits in Teilen abgebaut werden. Der Kinderspielplatz gliedert sich in zwei Spielebenen. Auf der oberen Ebene befindet sich der Kleinkinderbereich mit Sandkasten. Hier soll das kleine Spielhaus „UniMini Idolte SM“ und im Sandbereich das Gerät „UniMini Rya SM“ eingebaut werden. Auf der unteren Ebene werden, wie bisher, die älteren Kinder angesprochen. Das Gerät „UniPlay Jilax“ wird diese Funktion mit diversen Kletter- und Balancierinhalten erfüllen. In beiden Bereichen können die Fallschutzbereiche so verbleiben, daher sind die kalkulierten Nebenkosten gering.

Stadtgarten:

Die Ausstattung des Sandspielbereiches im Stadtgarten ist inzwischen über 20 Jahre alt und in Teilbereichen zerfallen. Daher soll der bisher L-förmige Sandkasten so verändert werden, dass zukünftig eine rechteckige Spielfläche angeboten wird, die, komplett neu ausgestattet, auch die Funktion der zum Teil bereits abgebauten Spielhäuser mit übernehmen soll. Das Spielhaus mit dem Sandaufzug wird durch die bereits vorhandenen Sandbagger ergänzt und die zweite Spielzone bündelt diverse Kletter-, Rutsch- und Balanciermöglichkeiten.

Helfer Siepen:

Der grundsätzliche Entwurf dieses sehr beliebten, jedoch in die Jahre gekommenen Spielplatzes soll nicht verändert werden. Die Spielgeräte sollen im gleichen Stil und Inhalt ersetzt und in Teilen ergänzt werden. So soll ein an der Janusz-Korczak-Schule abgebauter Gurtsteg das Angebot in Helfe erweitern. Der bereits existierende zweite Sandbereich wird gegenüber den heutigen Spieltischen mit einer kleinen Sandbaustelle ausgestattet.

Freiherr-vom-Stein:

Das Karussell „Orbit“ soll ein bereits abgebautes Wippgerät auf dem Schulhof ersetzen.

Wiesenstraße:

An der Wiesenstraße ist der für die Jugendlichen bestimmte Bereich in Teilen bereits abgebaut worden und soll mit modernen Trainings- und Fitnessgeräten ausgestattet werden. Vorgesehen sind ein Oberkörpertrainer und Beintrainer, der jedoch auch Rücken, Bauch und Gesäßmuskulatur anspricht. Die Geräte genügen höchsten Sicherheitsansprüchen. Des Weiteren ist eine Fitnessstation mit diversen Inhalten vorgesehen.

Hüttenbergstraße:

Hier wird die sogenannte Fischerhütte überarbeitet und der Wal ausgetauscht. Ein kleines, thematisch passendes Drehspiel soll den Bereich ergänzen. Die Nebenkosten sind relativ hoch, da die Fischerhütte und der Wal seinerzeit (Ende 90er Jahre) noch ohne Fallschutz eingebaut werden durften. Dies muss jetzt nachgeholt werden. Passend zum Thema wird der Fallschutz blau eingefärbt, dadurch entstehen keine Mehrkosten.

Schliggenstraße:

Hier soll der Rutschenturm ersetzt werden. Der neue Rutschenturm ist dem alten ähnlich, jedoch wird er auf Grund des zu geringen Sicherheitsabstandes zur Hecke jetzt in einer geschlossenen Bauweise hergestellt.

Spielbrink:

Der Kleinkinderspielbereich oberhalb des Bolzplatzes ist derzeit mit einem ca. 30 Jahre alten Kompan-Spielgerät ausgestattet. Die neue Ausstattung soll aus dem Kombinationsgerät „UniMini Piketo“ und dem Karussell „Orbit“ erfolgen. Die neue Ausstattung bietet somit auf gleicher Fläche wesentlich mehr Spielinhalte und ist sehr robust, was an diesem Standort auch von Bedeutung ist.

Kipperschule:

Die Schule hat sich den Ersatz der bisherigen kleinen Rutsche am selben Standort gewünscht. Die jetzige Rutschanlage war bereits gebraucht dort eingebaut worden und ist bereits ca. 30 Jahre alt. Die neue Rutsche ist höher und verfügt über zwei verschiedene Aufstiegsmöglichkeiten.

Quambusch:

Der seinerzeit eingebaute Jugendtreff, der jetzt nur noch in Relikten vorhanden ist, soll erneuert werden. Der neue Treff wird kein Dach haben und besteht aus verschiedenen Sitzmöglichkeiten.